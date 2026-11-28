Ambele aeronave s-au întors la poartă și au fost scoase din serviciu pentru a fi inspectate de echipele de mentenanță.

„Zborul 638 al American Airlines a lovit aripa zborului 2152 al American Airlines în timp ce se pregătea de decolare”, a transmis FAA, potrivit BBC.

Compania aeriană a adăugat că depune eforturi pentru a transporta pasagerii afectați, evacuați din ambele avioane, la destinațiile lor cât mai curând posibil.

Un pasager al zborului 2152 care se îndrepta spre aeroportul O’Hare din Chicago a declarat pentru BBC că a simțit o „zguduitură puternică” în partea dreaptă a aeronavei în timp ce rulau înainte de decolare. Celălalt avion, zborul 638, se îndrepta spre aeroportul Dallas-Fort Worth.

El a descris momentul ca fiind „tensionat”, dar că nimeni nu pare să fi fost rănit.

În timp ce se uita pe fereastră, a văzut o bucată din avion pe sol. Arăta ca „vârful aripii”, a spus el, descriind cum aripa celuilalt avion se suprapunea peste aripa avionului său.

Administrația Federală a Aviației continuă să investigheze cauza producerii incidentului.