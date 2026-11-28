Guvernul condus de premierul Petteri Orpo pregătește reduceri importante ale cheltuielilor sociale și facilități fiscale pentru companii, în încercarea de a relansa economia și de a diminua deficitul bugetar, relatează publicația italiană Internazionale.

Potrivit datelor institutului național de statistică, 4.092 de companii finlandeze au intrat în faliment în ultimele 12 luni, cel mai ridicat nivel înregistrat din anul 2000.

Numai în octombrie au fost raportate 364 de falimente, cu 5% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. Dificultățile afectează mai multe sectoare economice, inclusiv industria prelucrătoare, restaurantele și transporturile.

Șomajul rămâne una dintre principalele probleme economice

Fondul Monetar Internațional a constatat că economia Finlandei a început să dea semne de redresare în 2026, însă nivelul șomajului continuă să reprezinte o vulnerabilitate majoră.

Ministerul finlandez al Afacerilor Economice estimează că rata șomajului va ajunge la 10,3% la sfârșitul acestui an, urmând să scadă la 9,6% în 2027 și la 9,4% în 2028.

La începutul anului 2026, indicatorul atinsese 10,8%, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană la acel moment.

FMI a recomandat autorităților de la Helsinki să acorde prioritate consolidării finanțelor publice, reducerii vulnerabilităților generate de îndatorarea gospodăriilor și îmbunătățirii sistemului educațional.

Economia finlandeză resimte încă efectele declinului Nokia

Problemele structurale ale Finlandei au rădăcini mai vechi, potrivit unei analize Bloomberg citate de Internazionale.

Economia țării nu și-a revenit complet după criza financiară mondială din 2008 și după declinul companiei Nokia, care, în perioada sa de maximă dezvoltare, genera aproximativ 4% din produsul intern brut și aproape un sfert din veniturile fiscale provenite din impozitarea companiilor.

Din 2009, datoria publică a crescut constant, pe fondul cheltuielilor pentru pensii și al îmbătrânirii populației.

Retragerea de pe piața muncii a generațiilor numeroase născute după al Doilea Război Mondial nu a fost compensată suficient de imigrație, ceea ce a accentuat presiunile asupra sistemului de protecție socială.

În același timp, reducerea veniturilor fiscale și necesitatea finanțării serviciilor publice au limitat capacitatea autorităților de a stimula economia.

Finlanda, vizată de procedura europeană pentru deficit excesiv

Deteriorarea situației bugetare a determinat Uniunea Europeană să inițieze, la începutul anului 2026, o procedură de deficit excesiv împotriva Finlandei.

Deficitul bugetar a reprezentat 4,4% din PIB în 2024 și 4,3% în 2025, depășind plafonul european de 3%.

Helsinki trebuie să readucă deficitul sub acest prag până în 2028, potrivit calendarului prezentat în analiza publicației italiene.

Situația este considerată neobișnuită pentru Finlanda, țară asociată în mod tradițional cu disciplina fiscală și inclusă frecvent în grupul statelor europene care susțin politici bugetare prudente.

Deși o parte importantă a populației sprijină reducerea deficitului, măsurile de austeritate provoacă nemulțumiri.

Un sondaj realizat la solicitarea Finnish Business and Policy Forum arată că 52% dintre respondenți consideră că persoanele dependente de ajutoare sociale au fost afectate disproporționat de reducerile bugetare.

Reduceri de cheltuieli de 4,8 miliarde de euro și modificări fiscale

Guvernul conservator condus de Petteri Orpo a prezentat la 1 septembrie proiectul bugetului pentru 2027, care include măsuri fiscale destinate stimulării activității economice, dar și noi reduceri ale cheltuielilor publice.

Printre propuneri se numără diminuarea impozitului pe profit la 18%, începând cu 1 ianuarie 2027, precum și introducerea unui tratament fiscal mai favorabil pentru opțiunile pe acțiuni acordate angajaților.

În paralel, executivul intenționează să reducă cheltuielile cu 4,8 miliarde de euro, suplimentar față de măsurile adoptate anterior.

Reformele analizate includ restrângerea unor prestații familiale, a sprijinului acordat părinților singuri și a ajutoarelor pentru locuință.

Autoritățile iau în calcul și înghețarea anumitor ajustări ale prestațiilor sociale în funcție de creșterea costului vieții.

Premierul Orpo susține că sistemul trebuie reorganizat astfel încât angajarea să ofere avantaje financiare mai mari decât dependența de ajutoare sociale.

În 2026, guvernul a introdus obligații suplimentare pentru persoanele fără loc de muncă, inclusiv înregistrarea oficială ca șomeri și căutarea activă a unui post cu normă întreagă. Nerespectarea condițiilor poate conduce la reducerea unor beneficii sociale cu până la 50%.

În unele orașe, șomajul depășește 15%

Dificultățile economice sunt deosebit de vizibile în localitățile dependente de industriile tradiționale.

La Heinola, un oraș cu aproximativ 18.000 de locuitori, situat la circa două ore de Helsinki, rata șomajului depășește 15%, potrivit unui reportaj publicat de cotidianul elvețian Neue Zürcher Zeitung.

Economia locală a fost afectată de întreruperea relațiilor comerciale cu Rusia după declanșarea invaziei Ucrainei, în februarie 2022, în special în sectoarele prelucrării lemnului și construcțiilor.

Situația reflectă dificultatea cu care se confruntă guvernul finlandez: reducerea dependenței de ajutoarele sociale într-o economie în care oportunitățile de angajare rămân limitate.

În pofida poziției sale de lider în clasamentul mondial al fericirii, Finlanda se confruntă astfel cu provocări economice și sociale care alimentează îngrijorările populației privind nivelul de trai și perspectivele de dezvoltare.