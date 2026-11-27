Situația este complicată de creșterea costurilor de împrumut și de un nou avertisment transmis de agenția de rating S&P.

Economia franceză s-a contractat peste estimările inițiale

Economia Franței a înregistrat în trimestrul al treilea din 2026 o contracție mai accentuată decât indicau estimările preliminare, potrivit datelor oficiale citate de publicația britanică The Independent.

Evoluția negativă reduce considerabil șansele ca guvernul francez să își atingă obiectivul de creștere economică de 0,5% pentru întregul an.

Slăbiciunea economiei complică eforturile autorităților de a diminua deficitul public, într-o perioadă în care cheltuielile cu dobânzile pentru datoria statului sunt în creștere.

S&P avertizează asupra deteriorării finanțelor publice

Agenția internațională de evaluare financiară S&P a modificat vineri, 27 noiembrie, perspectiva ratingului suveran al Franței de la „stabilă” la „negativă”.

Ratingul propriu-zis a fost menținut la nivelul „A+/A-1”, însă agenția anticipează deficite bugetare mai mari în 2026 și 2027 decât estima anterior.

Printre factorii de risc identificați se numără ritmul redus de creștere economică, majorarea costurilor de finanțare și dificultățile politice care ar putea împiedica adoptarea reformelor.

S&P consideră că polarizarea politică ar putea continua inclusiv după alegerile prezidențiale din 2027, limitând capacitatea autorităților de a lua măsuri pentru reducerea deficitului și stimularea economiei.

Dobânzile la împrumuturile Franței, la cel mai ridicat nivel din 2002

Presiunea asupra finanțelor publice este amplificată de scumpirea împrumuturilor contractate de statul francez.

Luna trecută, randamentul obligațiunilor guvernamentale cu scadența la zece ani a depășit 5,14%, atingând cel mai ridicat nivel din 2002.

Creșterea reflectă preocupările investitorilor privind capacitatea Franței de a-și controla deficitul, de a adopta bugetul pentru 2027 și de a gestiona tensiunile sociale generate de costul vieții.

Guvernul minoritar de la Paris încearcă să reducă deficitul bugetar de la 5,4% din produsul intern brut în 2026 la 5% în 2027, dar are nevoie de sprijinul unui Parlament profund divizat.

Guvernul promite măsuri pentru reducerea deficitului

Ministrul francez al Finanțelor, Roland Lescure, a declarat că evaluarea S&P confirmă necesitatea adoptării rapide a unui buget responsabil, care să permită redresarea finanțelor publice.

Oficialul a reafirmat angajamentul guvernului de a continua consolidarea fiscală și de a limita deficitul la cel mult 5% din PIB.

Dificultățile economice apar cu aproximativ cinci luni înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, într-un climat politic tensionat.

Pentru Uniunea Europeană, evoluțiile din Franța reprezintă un semnal important, având în vedere dimensiunea economiei franceze și rolul acesteia în piața unică.

Pentru România, eventualele efecte pot apărea indirect, prin relațiile comerciale cu Franța, investițiile companiilor franceze și evoluțiile economice din zona euro.