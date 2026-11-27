Economistul Peter Schiff a lansat un atac dur la adresa liderului de la Casa Albă, pe care îl consideră un eșec în privința comerțului internațional.

Deficitul comercial al SUA a ajuns la aproape 150 de miliarde de dolari

Deficitul comercial al Statelor Unite în sectorul bunurilor a crescut cu 10,7% în octombrie, ajungând la 149,5 miliarde de dolari, potrivit datelor preliminare publicate de Biroul de Recensământ al SUA (Census Bureau), relatează The Independent.

Importurile americane au totalizat 365,3 miliarde de dolari, în timp ce exporturile s-au situat la numai 215,8 miliarde de dolari.

Diferența dintre cele două valori a fost de peste două ori mai mare decât cea înregistrată în octombrie 2025. De asemenea, deficitul a crescut considerabil față de luna iulie, când se situa la 118,9 miliarde de dolari.

Datele au provocat reacția economistului și analistului financiar Peter Schiff, cunoscut pentru criticile sale la adresa politicilor economice ale administrației Trump.

Într-un mesaj publicat vineri pe platforma X, Schiff a arătat că deficitul din octombrie reprezintă al treilea cel mai ridicat nivel lunar din istoria Statelor Unite, fiind depășit doar de valorile înregistrate în ianuarie și martie 2025, când importatorii încercau să evite introducerea unor taxe vamale.

The Oct. U.S. goods trade deficit swelled to $149.5 billion, the largest Oct. deficit ever. It was the third-largest monthly deficit in history, exceeded only by Jan. and March of 2025, when importers rushed to avoid tariffs. On trade, Trump is the biggest loser of any president. — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 27, 2026

Economistul l-a caracterizat pe Trump drept „cel mai mare perdant dintre toți președinții” în materie de comerț.

Taxele vamale, principala miză a politicii economice a lui Trump

Noile cifre pun sub semnul întrebării eficiența strategiei comerciale promovate de administrația americană, care a transformat taxele vamale într-un instrument central al politicii sale economice.

În aprilie, Donald Trump salutase o reducere de 55% a deficitului comercial, prezentând rezultatul drept o dovadă a succesului măsurilor protecționiste.

Evoluțiile ulterioare au arătat însă o nouă creștere a diferenței dintre importuri și exporturi.

Administrația Trump susține că tarifele sunt necesare pentru protejarea producătorilor americani împotriva concurenței externe, în special a companiilor care beneficiază de subvenții guvernamentale.

Uniunea Europeană, vizată de noi taxe comerciale

În pofida controverselor, Casa Albă continuă pregătirea unor noi măsuri tarifare.

Miercuri, administrația americană a anunțat propuneri privind introducerea unor taxe suplimentare pentru produsele importate din China, Uniunea Europeană și alte 12 țări partenere.

China ar putea fi vizată de tarife de până la 20%, în timp ce pentru ceilalți parteneri comerciali sunt analizate niveluri cuprinse între 15% și 35%.

Măsurile nu sunt definitive și se află în etapa consultărilor publice.

Pentru România, eventualele taxe aplicate produselor europene sunt relevante prin prisma apartenenței la piața unică a UE și a relațiilor comerciale dintre companiile europene și cele americane.

Noile propuneri apar după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a invalidat, anterior în 2026, o parte importantă a tarifelor generalizate introduse de Trump în 2025, obligând administrația să caute alte temeiuri juridice pentru impunerea acestora.