Criza locuințelor a devenit principala preocupare a alegătorilor, depășind imigrația și economia.

Alegerile anticipate au fost convocate în iulie de premierul Pedro Sánchez. Deși Partidul Popular este favorit în sondaje, formațiunea conservatoare nu pare să aibă suficiente voturi pentru a obține singură majoritatea parlamentară, relatează Euronews.

Pentru o majoritate absolută în primul tur al votului de învestitură sunt necesare 176 de voturi. În aceste condiții, Vox, partid eurosceptic și clasat pe locul al treilea în sondaje, ar putea ajunge într-o poziție decisivă.

La alegerile din 2023, PP a obținut 137 de mandate, iar Vox a câștigat 33 de locuri în Parlament, împreună cele două formațiuni fiind la doar șase mandate distanță de majoritatea absolută.

Ce ar putea cere Vox pentru a susține un guvern PP

Vox își propune înăsprirea politicilor privind imigrația, introducerea principiului priorității cetățenilor spanioli în accesul la anumite beneficii și renunțarea la unele politici sociale și de mediu.

Influența formațiunii va depinde atât de numărul de mandate obținute, cât și de poziția celorlalte partide în votul de învestitură. Dacă PP nu va putea prelua guvernarea fără sprijinul Vox, liderul formațiunii, Santiago Abascal, ar putea folosi această poziție pentru a obține concesii politice.

„Vox va obține mult sprijin electoral”, a declarat pentru Euronews Pedro Riera Sagrera, profesor de științe politice la Universitatea Carlos III din Madrid. În opinia sa, rezultatul ar putea oferi formațiunii suficientă influență pentru a forța constituirea unui guvern de coaliție cu PP.

Cele mai probabile scenarii sunt intrarea Vox la guvernare, cu funcții în cabinet, sau susținerea din Parlament a liderului PP, Alberto Núñez Feijóo, fără participarea directă la executiv.

Feijóo a afirmat că preferă să conducă singur, beneficiind de sprijin parlamentar din partea Vox atunci când este necesar. Într-un interviu acordat presei spaniole în noiembrie, acesta a vorbit despre obiectivul unor acorduri de susținere cu formațiunea de extremă dreapta, fără să excludă însă o coaliție.

O eventuală înțelegere ar putea include și acorduri la nivel regional, ca alternativă la acordarea unor portofolii ministeriale. Vox a obținut deja funcții de vicepreședinte și posturi în administrațiile regionale din mai multe zone ale Spaniei, însă unii experți politici se îndoiesc de stabilitatea acestor alianțe.

Dacă cele două partide nu vor întruni majoritatea, voturile celorlalte formațiuni ar putea împiedica învestirea lui Feijóo sau ar putea susține un candidat alternativ. Și abținerile ar putea deveni decisive în al doilea tur al votului.

În cazul în care niciun candidat nu obține încrederea Parlamentului în termen de două luni de la primul vot de învestitură, în Spania trebuie organizate noi alegeri.

Criza locuințelor, principala preocupare a alegătorilor

Dincolo de calculele politice, locuințele au devenit tema centrală a campaniei electorale. Un sondaj realizat de Centrul pentru Cercetări Sociologice (CIS) arată că problema accesului la o locuință este principala preocupare a spaniolilor, înaintea imigrației și a economiei.

Vox a promis că va interveni pentru a combate deficitul de locuințe și că va acorda cetățenilor spanioli prioritate la accesul la locuințele sociale.

Situația de pe piața imobiliară s-a deteriorat semnificativ în ultimii ani. Potrivit Băncii Spaniei, efortul financiar necesar pentru cumpărarea unei locuințe a crescut cu 89% în ultimele patru decenii și jumătate, în timp ce media din zona euro a avansat cu doar 10%.

Dezechilibrul este explicat prin faptul că, în Spania, prețurile locuințelor au crescut mult mai rapid decât salariile, spre deosebire de evoluția înregistrată în mare parte a Europei.

Una dintre principalele cauze este deficitul de locuințe, acumulat începând cu criza financiară din 2008. Spania are un deficit estimat la aproximativ 750.000 de locuințe, ceea ce pune presiune pe piață și contribuie la creșterea prețurilor.

Problema nu este determinată în principal de o creștere accelerată a populației, ci de dificultățile din sectorul construcțiilor. Printre obstacole se numără lipsa muncitorilor, întârzierile în obținerea autorizațiilor și în procesul de planificare urbană, precum și restricțiile impuse de autoritățile locale.

José García-Montalvo, profesor de economie la Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, indică acești factori drept principalele cauze ale deficitului.

Reducerea birocrației nu este însă singura soluție. Ramon Bastida, directorul Departamentului pentru Locuințe Sustenabile din cadrul aceleiași universități, atrage atenția asupra unor metode care ar putea accelera construcțiile, precum producerea în fabrici a unor componente ale clădirilor și asamblarea lor ulterioară pe șantier.

Chiriile au crescut puternic, iar tinerii pleacă tot mai târziu de acasă

Criza îi afectează și pe cei care nu își permit să cumpere o locuință. Potrivit platformei imobiliare Idealista, chiriile din Spania au crescut, în medie, cu 44% în ultimii cinci ani.

În unele orașe, scumpirile au fost mult mai mari: aproximativ 86% în Malaga și aproape 60% în Madrid.

Costurile ridicate contribuie și la întârzierea momentului în care tinerii își părăsesc locuința părinților. Conform datelor Eurostat, spaniolii pleacă de acasă, în medie, în jurul vârstei de 30 de ani, fiind printre tinerii care se desprind cel mai târziu de familia de origine din Uniunea Europeană. Doar Grecia, Croația și Slovacia înregistrează vârste medii mai ridicate.

Astfel, accesul la locuințe nu este doar o temă economică, ci și una socială, cu efecte directe asupra independenței tinerilor și asupra nivelului de trai.