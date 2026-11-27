Alegerea lui Radomir Saičić este prezentată ca o alternativă la politicienii care au dominat scena publică sârbă în ultimii ani, mizând pe reputația academică, integritatea personală și profilul discret al acestuia, scrie Euronews.

Saičić, profesor de chimie respectat în mediul universitar și profesional, fusese menționat încă de la începutul mișcării studențești printre potențialii reprezentanți ai acesteia în cursa prezidențială. El nu este un politician consacrat și nici o persoană care să fi căutat în mod constant atenția publică. Este descris drept un om religios, rezervat și apreciat pentru activitatea sa academică.

Prin această nominalizare, studenții încearcă să propună un model diferit de lider politic, bazat pe competență, modestie și autoritate morală, în opoziție cu cultura politică dominată de ambiții personale și de cultul personalității.

„Am intrat în această mișcare crezând că schimbarea guvernării are sens numai dacă aduce și o schimbare a sistemului de valori, inclusiv a modului în care cei aflați la putere îi tratează pe cetățeni. De aceea, voi susține o Serbie suverană, în care Constituția este respectată și fiecare cetățean poate trăi cu demnitate”, a declarat Saičić.

Acesta a afirmat că, în calitate de președinte, va respecta limitele atribuțiilor constituționale, își va explica public deciziile și va cere aceeași responsabilitate tuturor celor care ocupă funcții publice.

„Este timpul să redăm demnitatea funcției de președinte al Serbiei. Credința îmi oferă forța morală și obligația de a-mi respecta cuvântul. Știința mă învață să pun întrebări și să caut dovezi, iar viața m-a învățat să-mi asum responsabilitatea atunci când lucrurile sunt cele mai dificile. Sunt pregătit să-mi asum această responsabilitate acum”, a mai spus candidatul.

Aleksandar Vučić ia în calcul boicotarea alegerilor

Unul dintre principalele semne de întrebare privind scrutinul din 27 decembrie este participarea Partidului Progresist Sârb (SNS), formațiunea care a dominat politica țării sub conducerea lui Aleksandar Vučić timp de peste un deceniu.

Partidul nu a luat încă o decizie finală, iar fostul președinte și-a exprimat public preferința pentru neparticiparea la alegerile prezidențiale. În interiorul SNS există opinii diferite: unii membri susțin sprijinirea unui candidat independent, alții vor ca partidul să aibă propriul candidat, în timp ce o parte preferă boicotul.

„Există opinii diferite: unii vor să susțină un candidat independent, alții vor ca SNS să-și desemneze propriul candidat, în timp ce unii, ca mine, vor pur și simplu să ignorăm alegerile și să-i lăsăm să se laude că au câștigat totul și au obținut 94% din voturi”, a declarat Vučić.

Acesta a descris viitorul scrutin drept „cele mai lipsite de sens alegeri din istorie”.

Un eventual boicot ar putea reflecta reticența partidului de a risca o nouă înfrângere electorală, după pierderea alegerilor parlamentare din octombrie. Totodată, absența SNS ar ridica întrebări privind legitimitatea unui scrutin la care principala formațiune politică a ultimilor ani ar refuza să participe.

Potrivit calendarului electoral oficial, 6 decembrie este ultima zi pentru depunerea candidaturilor prezidențiale.

Arestări și verificarea contractelor încheiate de guvernele SNS

Serbia traversează o perioadă de tensiuni politice, în condițiile în care guvernul anterior se află încă formal în funcție, până la formarea unei noi administrații. În paralel, continuă arestările și anchetele care vizează persoane cu funcții importante din fosta administrație condusă de Vučić.

Evoluțiile au accentuat polarizarea societății. Fostul președinte acuză noua majoritate parlamentară de persecuție politică, în timp ce mișcarea studențească susține că responsabilitatea și respectarea legii trebuie să se aplice tuturor, indiferent de relațiile politice.

În campania prezidențială, studenții urmează să pună accent pe statul de drept, combaterea corupției și recâștigarea încrederii publice în instituțiile statului. Printre principalele angajamente se numără verificarea amplă a contractelor și acordurilor încheiate de Vučić și de guvernele sale, în special a celor referitoare la investiții publice majore și la utilizarea resurselor statului.

Mișcarea studențească susține că Serbia are nevoie de transparență, responsabilitate instituțională și control independent asupra deciziilor publice, în locul unor înțelegeri încheiate fără transparență.

O încercare de schimbare a modelului politic

Nominalizarea lui Radomir Saičić are și o semnificație mai largă: studenții încearcă să redefinească modul în care este exercitată puterea în Serbia. În ultimii 14 ani, sistemul politic al țării s-a concentrat tot mai mult în jurul unei singure persoane, iar instituțiile au fost adesea percepute ca instrumente ale autorității prezidențiale.

Mișcarea studențească promite un model diferit, în care instituțiile funcționează în interesul cetățenilor, oficialii răspund pentru deciziile lor, iar puterea este exercitată în limitele Constituției.