Serbia este chemată din nou la urne, de această dată pentru a-și alege noul președinte.

Aleksandar Cupic, noul președinte al Parlamentului sârb, a anunțat joi că alegerile prezidențiale vor avea loc pe 27 decembrie.

„Fac apel la toți cetățenii Serbiei să dea dovadă de responsabilitate și să iasă la vot pe 27 decembrie”, a spus el, informează Reuters.

Scrutinul are loc după ce pe 27 septembrie, Aleksandar Vucic a demisionat din funcția de președinte pentru a candida la alegerile parlamentare anticipate.

În urma alegerilor din 25 octombrie, Partidul Progresist Sârb (SNS) și, implicit, Vucic, au suferit o înfrângere zdrobitoare în fața candidaților desemnați de o mișcare de protest condusă de studenți.

Rolul președintelui în Serbia este în mare parte ceremonial, cu puteri legale formale relativ minore. Autoritatea executivă revine în principal guvernului și prim-ministrului.

Președintele Serbiei este cel care propune candidatul la funcția de prim-ministru după consultările cu partidele politice și el numește și demite șefii armatei. De asemenea, el poate dizolva parlamentul la cererea guvernului.