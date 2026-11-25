Fosta candidată la Președinție susține că a colaborat pe deplin cu procurorii DIICOT, că are încredere în justiție și că nu consideră că are motive să își reproșeze modul în care a acționat.

Declarațiile vin după ce DIICOT a anunțat, marți, trimiterea în judecată a cinci persoane acuzate că au organizat realizarea unor imagini false pentru a influența votul alegătorilor. Lasconi spune că nu cunoștea caracterul fals al materialelor pe care le-a publicat.

Lasconi spune că a predat procurorilor telefonul, e-mailul și laptopul

Întrebată cum au ajuns fotografiile la ea, Elena Lasconi a afirmat că le-a primit prin poșta electronică, dar că nu își mai amintește exact adresa expeditorului.

„Am primit pe mail”, a spus aceasta, precizând ulterior: „De la o adresă de mail. Nu mai am nicio amintere exact cum e.”

Fosta candidată a explicat că, în perioada campaniei electorale, primea un număr foarte mare de mesaje și că nu avea posibilitatea să le verifice personal pe toate.

„Eu le-am pus la dispoziția procurorului, în care am mare încredere. De asta m-am și dus și am oferit mai mult decât mi-au cerut. Am pus la dispoziție și telefonul și mailul și laptopul să studieze”, a declarat Lasconi.

Aceasta a insistat că așteaptă clarificarea împrejurărilor în care au fost produse și distribuite imaginile.

„Eu sunt de bună credință”, a afirmat fosta candidată.

Lasconi crede că a fost folosită: „Cel mai probabil”

Elena Lasconi a adus în discuție informațiile apărute în presă despre posibile legături între unele persoane vizate de anchetă și campania electorală a lui Nicușor Dan.

„Eu aș fi curioasă, nu știu dacă e adevărat, dar am văzut mai multe articole în presă prin care Nicușor Dan a spus că doi dintre cei care au fost trimiși în judecată au fost în echipa lui de campanie și nu știu dacă a fost audiat. Aș fi curioasă dacă a fost audiat”, a declarat aceasta.

Lasconi a subliniat că nu dorește să pronunțe verdicte înaintea instanței.

„Nu știu eu, asta am văzut în presă. Eu nu vreau să fac judecăți la televizor. Cred că instanța trebuie să-și facă treaba și sunt și eu curioasă să aflu toate dedesubturile.”

Întrebată dacă persoanele implicate s-au folosit de ea, răspunsul său a fost: „Cel mai probabil.”

„Nu iei tu toate deciziile”. Explicațiile despre echipa de campanie

Elena Lasconi a respins ideea că ar trebui să își reproșeze publicarea fotografiilor, invocând presiunea din timpul unei campanii prezidențiale și responsabilitățile împărțite între membrii echipei.

„Atunci când ești candidat la prezidențiale, nu faci tu postări pe Facebook. Ai o întreagă echipă care se ocupa de asta, o echipă de comunicare.”

Fosta candidată a continuat:

„Nu iei tu toate deciziile. Tu nu faci altceva decât să încerci să te pregătești cât mai mult pentru nu știu câte emisiuni ai pe zi la care trebuie să participi”.

Ea a susținut că a fost supusă unui număr mare de întrebări și confruntări publice în perioada electorală și că își păstrează convingerea că a acționat cu bună-credință.

Cinci persoane trimise în judecată. Ce susțin procurorii

Fotografiile au fost publicate de Elena Lasconi la 1 mai 2025, cu trei zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale.

Conform DIICOT, cei cinci inculpați ar fi produs un material video, iar din înregistrare ar fi fost extrase și prelucrate fotografiile distribuite ulterior fostei candidate.

Anchetatorii susțin că scopul operațiunii era inducerea în eroare a publicului și influențarea opțiunilor electorale. Dosarul a fost trimis Curții de Apel București.

Elena Lasconi și-a reafirmat încrederea în propriile decizii și în motivația candidaturii sale.

„Eu am liniște sufletească, am mulțumirea că mi-am păstrat coroana vertebrală până la final, că aș putea să-mi dau nota 10 pentru moralitate, pentru încredere și pentru iubirea care o am față de țara asta. Pentru că de asta am candidat”, a declarat aceasta.