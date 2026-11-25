Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, atrage atenția că o eventuală comasare a localităților trebuie să țină cont atât de economiile realizate la nivel administrativ, cât și de impactul asupra locuitorilor.

Lasconi a spus, la Digi24, miercuri, că despre reorganizarea administrativ-teritorială se discută de aproximativ 15 ani și a subliniat că oamenii trebuie să înțeleagă ce beneficii concrete ar avea în urma unei asemenea schimbări.

„Categoric avem nevoie de o reorganizare, dar să fie pe bune. De la firul ierbii vă spun că pe oameni nu prea îi interesează care-i treaba cu reorganizarea. Dacă ea ar fi explicată cu ce am eu de câștigat, cetățeană, poate că oamenii ar vorbi despre asta”, a declarat Elena Lasconi.

Lasconi propune referendum pentru reorganizarea localităților

Edilul consideră că populația ar trebui consultată prin referendum înainte de comasarea unor localități. În opinia sa, cetățenii trebuie să aibă posibilitatea să își exprime punctul de vedere cu privire la modul în care ar urma să fie reorganizate comunitățile.

„Mie mi s-ar părea fair-play să intre poporul printr-un referendum, dacă își dorește asta, și să le faci propunerea: cum vrei să comasezi și pe cine vrei să comasezi”, a afirmat aceasta.

Lasconi a oferit exemplul municipiului Câmpulung, unde administrația locală suportă cheltuielile pentru două spitale, de care beneficiază aproximativ 120.000 de persoane, inclusiv locuitori din comunele învecinate. Tot municipalitatea finanțează cele 15 școli din oraș, în condițiile în care, potrivit declarațiilor sale, localitățile din jur nu contribuie la aceste cheltuieli.

Ea a atras atenția și asupra situației populației îmbătrânite din comunele din apropiere și a explicat că, în cazul unei comasări, ar trebui păstrate puncte de lucru administrative în localitățile respective.

„Cred că ar trebui să fie păstrate puncte de lucru în comunele care vor fi comasate, pentru a fi la îndemână pentru oameni. Adică ar trebui să fie câțiva angajați și acolo. (…) Trebuie să te uiți prima dată la popor. Noi vedem foarte multe lucruri de culise la televizor din politică, când politica ar trebui să fie despre oameni”, a declarat Elena Lasconi.

Ce economii ar putea aduce comasarea comunelor

Întrebată despre avantajele economice ale comasării localităților din jurul Câmpulungului, Lasconi a spus că nu vede, în acest moment, un câștig semnificativ în afara reducerii cheltuielilor cu administrațiile locale.

Aceasta a precizat că intenționează să facă o analiză pentru a calcula impactul unei eventuale comasări a comunelor din apropierea municipiului.

„Eu, în momentul ăsta, nu văd un câștig foarte mare. În afară de economia pe care o faci cu consiliile locale din comunele respective și cu faptul că nu mai sunt atât primari, eu nu simt un alt avantaj”, a explicat Lasconi.

În opinia sa, reorganizarea trebuie fundamentată pe calcule clare, realizate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială și pentru fiecare județ în parte, nu pe estimări generale.

„Eu aș face niște calcule foarte clare și serioase, matematice”, a subliniat aceasta.