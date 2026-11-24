Într-o postare publicată pe Facebook, Adrian Câciu afirmă că reorganizarea administrativă trebuie să pornească de la întrebarea privind serviciile pe care cetățenii le primesc în schimbul banilor plătiți statului.

Potrivit acestuia, administrația publică trebuie să existe pentru a furniza servicii cetățenilor, pentru a dezvolta comunitățile și pentru a crește calitatea vieții.

Câciu invocă exemple din alte state europene care au trecut prin reforme administrative. Acesta amintește că Polonia a redus numărul voievodatelor de la 49 la 16, în 1999, Grecia a diminuat numărul administrațiilor locale de la 1.034 la 325, în 2010, iar Spania și Italia au sisteme administrative organizate pe mai multe niveluri regionale și locale.

„Nu există un model european unic. Există însă o preocupare comună: adaptarea administrației la nevoile societății”, a transmis fostul ministru.

Acesta amintește și de reorganizările administrative prin care a trecut România, de la reforma lui Alexandru Ioan Cuza din 1864 până la revenirea la organizarea pe județe, în 1968. În prezent, România are 41 de județe, municipiul București și peste 3.180 de unități administrativ-teritoriale la nivel local.

În opinia lui Câciu, actuala organizare administrativă are la bază o structură concepută în urmă cu aproape șase decenii, care trebuie reevaluată în raport cu schimbările demografice, economice, sociale și tehnologice.

Reforma administrativ-teritorială, în două etape: comasarea voluntară și reorganizarea pe criterii obiective

Prima etapă propusă de Adrian Câciu presupune comasarea voluntară a localităților, prin referendum local, în schimbul unor stimulente financiare și fiscale acordate de stat.

Printre măsurile propuse se numără facilități fiscale, finanțări suplimentare de la bugetul de stat, acces prioritar la anumite programe de investiții și sprijin financiar pentru dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice.

A doua etapă ar presupune reorganizarea administrativ-teritorială pe baza unor criterii obiective, fundamentate științific.

Printre criteriile enumerate de fostul ministru se află capacitatea de autofinanțare și sustenabilitatea financiară, numărul populației și perspectivele demografice, conectivitatea teritorială, accesibilitatea serviciilor publice, potențialul economic și investițional, dar și specificul geografic, social, cultural și istoric al comunităților.

Câciu consideră că populația sau capacitatea de autofinanțare nu pot reprezenta, luate separat, criterii suficiente pentru reorganizarea administrativă. El susține că reforma trebuie realizată integrat, cu respectarea cadrului constituțional și prin consultarea comunităților.

Adrian Câciu: Comasarea administrativă nu înseamnă dispariția satelor

În ceea ce privește efectele reformei, fostul ministru enumeră creșterea sumelor disponibile pentru dezvoltare și investiții, profesionalizarea administrației, o capacitate mai mare de absorbție a fondurilor europene și îmbunătățirea accesului la serviciile publice.

De asemenea, acesta susține că reorganizarea ar trebui să ducă la reducerea cheltuielilor administrative redundante și la diminuarea diferențelor de dezvoltare dintre comunități.

Adrian Câciu precizează că unirea administrativă a localităților nu ar trebui să însemne dispariția satelor sau pierderea identității locale și nici îndepărtarea serviciilor publice de cetățeni.

„Nu numărul primăriilor trebuie să fie indicatorul succesului unei reforme administrative, ci numărul, calitatea și accesibilitatea serviciilor publice oferite cetățenilor”, a transmis acesta.

Fostul ministru a încheiat susținând că reforma nu trebuie făcută doar pentru reducerea numărului de primării, ci pentru consolidarea comunităților și îmbunătățirea administrației publice.