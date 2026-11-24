Rusia reconstruiește garnizoana Kamenka aflată lângă granița cu Finlanda, după cum reiese din imaginile din satelit obținute de finlandezii de la Yle. Practic, ruși demolează și reconstruiesc garnizoana situată la aproximativ 60 km de granița cu Finlanda. Baza găzduiește Divizia 69 de Pușcași Motorizați, unitate care se află încă în proces de constituire.

Imaginile din satelit obținute de Yle arată că, în acest an, Rusia a demolat numeroase clădiri din garnizoana Kamenka și a demarat noi lucrări de construcție. Potrivit finlandezilor, aceste lucrări de construcție nu au fost anunțate anterior, nici în Rusia, nici în Occident.

Ce dezvăluie imaginile din satelit

În partea de sud a garnizoanei au fost demolate numeroase hale pentru vehicule și clădiri de mentenanță. În paralel, este în construcție un nou centru de instruire pentru luptă și trageri. De asemenea, în apropiere, au fost săpate iazuri destinate stingerii incendiilor.

În interior, a fost construită și o capelă. Recent, Gazprom a conectat la rețeaua de gaze 22 de blocuri de locuințe, cuprinzând aproximativ 1.600 de apartamente. În zona garnizoanei locuiesc circa 8.000 de oameni.

O divizie în curs de constituire

În 2024, Rusia a reînființat Districtul Militar Leningrad și a anunțat că își va consolida forțele din zona nordică. Yle estimează că numărul trupelor din apropierea Finlandei va crește semnificativ, în mod gradual.

Începând de la sfârșitul anilor ’90, Kamenka a găzduit o brigadă formată din aproximativ 4.400 de militari. Noua divizie este planificată să ajungă la un efectiv de până la 11.000 de oameni. Trupe din divizia în formare luptă deja în Ucraina, în zona Harkov.