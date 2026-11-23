Declarația a fost făcută după ce liderul NATO a fost întrebat despre informațiile apărute în presă potrivit cărora Rusia ar pregăti lansarea unui satelit echipat cu o armă nucleară. Rutte a dat asigurări că NATO va continua să își protejeze întregul teritoriu și că dispune de mai multe opțiuni de răspuns la amenințările de securitate, relatează Reuters.

NATO reacționează la informațiile despre un posibil satelit nuclear rusesc

Mark Rutte a abordat subiectul în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, organizată luni la Berlin.

Întrebat despre relatările privind presupusele pregătiri ale Rusiei pentru lansarea unui satelit dotat cu o armă nucleară, secretarul general al NATO a subliniat că Alianța urmărește permanent evoluțiile care ar putea afecta securitatea statelor membre.

„Ne vom asigura întotdeauna că apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO. Iar acest lucru include și asigurarea securității noastre în ceea ce privește componenta spațială”, a declarat Rutte.

Liderul Alianței nu a confirmat explicit informațiile privind existența sau pregătirea lansării unui asemenea satelit rusesc.

În schimb, el a insistat asupra faptului că evaluarea amenințărilor și adaptarea măsurilor de apărare reprezintă activități permanente ale NATO.

Mark Rutte: NATO dispune de opțiuni de răspuns care nu sunt întotdeauna vizibile publicului

Secretarul general a precizat că Alianța are la dispoziție mai multe modalități de reacție la provocările de securitate, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna cunoscute publicului.

Rutte a făcut referire la incidentele de securitate produse în state membre NATO, inclusiv Polonia și Estonia.

„Vedem situații în Polonia și Estonia și în alte locuri. În ceea ce privește domeniul militar, vom face întotdeauna evaluări ale capacităților noastre de descurajare și apărare și vom efectua actualizări acolo unde este necesar”, a afirmat oficialul.

Potrivit acestuia, NATO își poate ajusta postura defensivă în funcție de evoluția riscurilor identificate.

Declarațiile sugerează că evaluările de securitate ale Alianței nu se limitează la amenințările militare convenționale, ci includ și domeniul spațial.

Securitatea spațială, parte a preocupărilor NATO

Întrebările adresate secretarului general au vizat informațiile apărute în presă despre presupusa intenție a Rusiei de a plasa pe orbită un satelit purtător al unei arme nucleare.

În răspunsul său, Rutte nu a oferit date despre un eventual calendar de lansare sau despre evaluări concrete ale serviciilor de informații.

El a reiterat însă angajamentul NATO de a-și menține capacitatea de apărare și în raport cu amenințările care ar putea apărea în spațiu.

Componenta spațială este relevantă pentru securitatea militară deoarece sistemele aflate pe orbită susțin comunicațiile, navigația și alte activități esențiale pentru operațiunile de apărare.

NATO își va adapta măsurile de descurajare și apărare dacă situația o va impune

Declarațiile lui Mark Rutte au fost făcute într-un context de preocupări sporite privind securitatea europeană și activitățile militare ale Rusiei.

Secretarul general a subliniat că Alianța analizează în mod continuu situația din statele membre și din domeniile relevante pentru apărarea colectivă.

El a indicat că NATO are capacitatea de a lua măsuri suplimentare atunci când evaluările militare arată că acestea sunt necesare.

Totodată, Rutte a arătat că nu toate opțiunile de răspuns ale Alianței sunt făcute publice.