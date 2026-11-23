Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor a precizat că participă, alături de ceilalți membri ai delegației Parlamentului României, la cea de-a 72-a sesiune a Adunării Parlamentare a NATO, care se desfășoară în capitala Germaniei.

„Agenda acestei ultime zile reunește teme esențiale pentru viitorul securității euroatlantice, într-un context internațional marcat de războiul din Ucraina, de reașezări geopolitice majore și de provocări tot mai complexe la adresa securității europene”, a transmis fostul ministru al Apărării.

Potrivit acestuia, în plen au avut intervenții secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și ministrul german de Externe, Johann Wadephul.

Deputatul a menționat și acordarea Premiului „Women for Peace and Security 2026” președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a susținut un discurs în plenul Adunării Parlamentare a NATO.

Fifor cere o atenție sporită pentru securitatea Mării Negre

Mihai Fifor a declarat că, în dialogul cu Mark Rutte, a adus în discuție, din partea delegației Parlamentului României, una dintre principalele preocupări de securitate ale țării, respectiv consolidarea echilibrată a Flancului Estic al NATO, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

„Întrebarea pe care am adresat-o secretarului general a vizat răspunsul concret al NATO la deteriorarea situației de securitate din regiunea Mării Negre, în condițiile intensificării incidentelor cu drone rusești și a atacurilor asupra navigației comerciale din proximitatea Gurilor Dunării”, a precizat deputatul.

Acesta a subliniat că atenția și resursele NATO trebuie să reflecte în mod echilibrat amenințările de pe întregul Flanc Estic, iar securitatea Mării Negre trebuie abordată ca parte a securității europene.

„Securitatea Mării Negre nu poate fi tratată separat de securitatea europeană, după cum apărarea colectivă nu poate funcționa decât prin solidaritate și responsabilitate comună”, a afirmat Fifor.

„Într-o perioadă în care arhitectura de securitate europeană este supusă unor presiuni majore, unitatea Alianței, coeziunea transatlantică și capacitatea NATO de a răspunde ferm și eficient noilor amenințări sunt mai importante ca oricând”, a mai transmis deputatul social-democrat.

În discursul susținut la reuniunea NATO de la Berlin, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a făcut referire la „incidentele grave care au loc în Marea Neagră”, care determină NATO să analizeze mai atent securitatea regiunii, împreună cu România, Bulgaria și Turcia, relatează The Guardian.