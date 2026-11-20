Gelsenkirchen, fost centru al mineritului din bazinul Ruhr, conduce topul cu cele mai urâte orașe din lume, potrivit Euronews. Orașul cu 270.000 de locuitori e plin de puțuri de mină și clădiri industriale părăsite. Prin unele cartiere se înșiră spații goale de închiriat, fast-fooduri, blocuri din prefabricate și parcări. După anii de glorie ai industriei, orașul nu a mai făcut niciun pas înainte.

Orașul care îi întâmpină pe imigranți în limba română

Gelsenkirchen a fost la un moment dat cel mai mare oraș minier din Europa, poreclit „orașul celor 1.000 de focuri”. Primăria are și o broșură de bun venit în limba română pentru noii veniți, conform Primăriei Gelsenkirchen.

Nici localnicii nu sunt foarte mulțumiți: în clasamentul german al fericirii din 2026, Gelsenkirchen e pe locul 34 din 40 de orașe mari, sub media țării.

HolidayCheck găsește totuși și ceva bun: cine trece de primele impresii descoperă teatre muzicale și cluburi sportive și nu se plictisește niciodată.

Skopje, capitala statuilor

Pe locul doi e Skopje, capitala Macedoniei de Nord. Între 2010 și 2014, guvernul a construit acolo 136 de clădiri și monumente, în proiectul „Skopje 2014”. Costul a pornit de la 80 de milioane de euro și a depășit, potrivit unor estimări, 560 de milioane. Arhitecții și o parte din localnici au criticat proiectul pentru kitsch.

Napoli, „capitala munților de gunoaie”

Pe locul patru, Napoli primește din partea platformei o poreclă deloc măgulitoare: „capitala munților de gunoaie”.

Orașul trece mereu prin crize ale gunoiului, din cauza firmelor de salubrizare controlate de mafie, a administrației corupte și a gropilor de gunoi pline. Asta înseamnă miros urât și oaspeți nepoftiți, ca șobolanii. Sunt lăudate în schimb pizza, soarele și marea.

Berlin, orașul șantierelor fără sfârșit

Berlinul, pe locul cinci, e numit „capitala șantierelor eterne”, cu garduri, schele și bariere care nu dispar niciodată. Transportul public nu e mereu de încredere, iar aeroportul s-a deschis cu aproape zece ani întârziere. Totuși, spune HolidayCheck, printre clădirile neterminate trăiește o scenă creativă greu de egalat în lume.

În Marea Britanie, pe locul șapte, Coventry e criticat pentru clădirile din beton ridicate după bombardamentele din Al Doilea Război Mondial. În locul vechii catedrale și al caselor cu grinzi de lemn, acum sunt pasaje subterane întortocheate și mall-uri „fără suflet”.

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