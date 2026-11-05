Un oraș românesc cucerește presa britanică înainte de Crăciun. Vinul fiert costă de nouă ori mai puțin decât la Londra

Studiul, care a comparat prețurile din 55 de târguri europene, indică un cost de numai 82 de pence pentru o porție de vin fiert la Sibiu. Alte trei orașe din România, Brașov, Craiova și București, figurează printre destinațiile cu cele mai mici prețuri. relatează Daily Express.

Publicația britanică prezintă Sibiul drept o destinație potrivită pentru o vacanță de iarnă, evidențiind arhitectura centrului istoric, atmosfera festivă și costurile reduse în comparație cu marile târguri de Crăciun din Europa Occidentală.

Potrivit analizei realizate de compania eurochange, o porție de vin fiert ar costa la Târgul de Crăciun din Sibiu 0,82 lire sterline, echivalentul a aproximativ cinci lei, în funcție de cursul valutar.

Prețul este cel mai mic dintre cele 55 de târguri incluse în cercetare. Datele reprezintă estimările prezentate în studiul britanic, nu o verificare independentă a tarifelor practicate de comercianții din Sibiu în ediția din acest an.

Patru orașe din România, printre cele mai accesibile destinații europene

România este bine reprezentată în clasamentul întocmit. După Sibiu, următoarele două poziții sunt ocupate de Brașov și Craiova, unde prețul indicat pentru o porție de vin fiert este de 1,63 lire sterline.

Bucureștiul apare pe locul al optulea, cu un preț de 1,96 lire sterline.

În clasament mai figurează Sofia, din Bulgaria, cu 1,76 lire sterline, orașele cehe Olomouc și Brno, fiecare cu 1,77 lire sterline, precum și Göteborg, din Suedia, cu 1,89 lire sterline.

La polul opus se află târgul Winter Wonderland din Londra, unde vinul fiert ar costa 7,40 lire sterline, de aproximativ nouă ori mai mult decât prețul indicat pentru Sibiu.

Printre destinațiile scumpe se numără și Grădinile Tivoli din Copenhaga, cu 6,88 lire sterline, și Tallinn, cu 6,86 lire sterline pentru o porție.

Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie

Ediția 2026 a Târgului de Crăciun din Sibiu se va desfășura în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, în Piața Mare.

Evenimentul va reuni peste 120 de expozanți din 36 de județe, care vor comercializa produse tradiționale, obiecte artizanale și articole specifice sărbătorilor de iarnă.

Accesul în târg va fi gratuit, iar printre atracțiile anunțate se numără patinoarul, roata panoramică, caruselul, trenulețele, atelierul lui Moș Crăciun și o scenă destinată activităților comunitare.

Publicația britanică subliniază și accesibilitatea orașului pentru turiștii din Regatul Unit, menționând existența zborurilor directe între aeroportul Londra Luton și Sibiu, cu o durată de aproximativ trei ore.

Presa britanică evidențiază diferențele mari de preț dintre târgurile europene

Analiza a urmărit să identifice destinațiile în care turiștii britanici pot cheltui mai puțin pentru una dintre băuturile tradiționale ale sezonului de iarnă.

Rachael Ryder, specialist în turism în cadrul companiei, a explicat că prețurile ridicate practicate la târgurile de Crăciun din Regatul Unit îi pot determina pe vizitatori să ia în calcul destinații europene mai accesibile.

Reprezentanta companiei a arătat că cercetarea urmărește să îi ajute pe turiști să găsească opțiuni avantajoase pentru vacanțele de sărbători, în condițiile în care unele târguri europene oferă vin fiert la prețuri sub o liră sterlină.