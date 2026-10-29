A început decorarea de Crăciun a Sibiului. Localnicii sunt invitați la concursul „Sibiu, Oraș de Poveste”

Primăria Sibiu îi invită pe locuitori și pe reprezentanții firmelor să contribuie la atmosfera festivă prin decorarea clădirilor.

Concursul „Sibiu, Oraș de Poveste” se adresează persoanelor fizice și juridice, inclusiv hotelurilor, pensiunilor, restaurantelor, cafenelelor, magazinelor, instituțiilor de învățământ și proprietarilor de clădiri de patrimoniu.

Înscrierile se vor deschide în 13 noiembrie, prin intermediul unei platforme accesibile de pe site-ul sibiu.ro, și se vor încheia în 2 decembrie. Participanții vor putea încărca fotografii și informații despre decorațiunile realizate.

Șase categorii „de poveste”

Competiția cuprinde șase categorii: „Magia Ospitalității”, pentru structurile de cazare, „Local de Poveste”, pentru unitățile de alimentație publică, „Vitrina de Crăciun”, pentru spațiile comerciale, „Farmecul Patrimoniului”, pentru clădirile de patrimoniu, „Lumină în Cartier”, pentru locuințe și blocuri, și „Luminile copilăriei”, dedicată unităților de învățământ.

În perioada 3-14 decembrie, publicul își va putea vota locațiile preferate, în timp ce un juriu va evalua decorațiunile înscrise.

Votul publicului va avea o pondere de 70% în stabilirea clasamentului. De asemenea, juriul va acorda premiul special „Spiritul Sibiului”, pentru cea mai autentică și inspirată decorare.

Decorațiuni promovate la nivel internațional

Câștigătorii vor fi anunțați și premiați în 17 decembrie, în cadrul unei festivități organizate la Târgul de Crăciun.

Potrivit Primăriei, printr-o colaborare cu „Destinația Anului”, cele mai frumoase decorațiuni vor fi promovate și la nivel național și internațional.

Primarul Astrid Fodor îi încurajează pe sibieni să se alăture inițiativei și să contribuie la transformarea orașului într-o destinație de poveste în perioada sărbătorilor de iarnă.