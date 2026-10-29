O simplă amintire din vacanța în Egipt îl poate costa cinci ani de închisoare. Ce au găsit vameșii în bagajul unui turist

Descoperirea a fost făcută pe aeroportul din Bydgoszcz, în timpul unui control al bagajelor de mână. Funcționarii vamali au găsit șapte bucăți de coral, cu o greutate totală de numai 75 de grame, scrie Blic. Potrivit Administrației Fiscale din regiunea Cuiavia-Pomerania, verificările preliminare au indicat că fragmentele provin din corali constructori de recife. Aceștia sunt strict protejați prin Convenția internațională CITES și legislația Uniunii Europene. Turistul le-a explicat autorităților că le găsise pe plajă și le luase acasă ca amintire, fără să știe că transportul lor necesită documente speciale.

Un suvenir de 75 de grame poate atrage o pedeapsă de cinci ani

Autoritățile poloneze au confiscat fragmentele și au deschis o investigație, deoarece călătorul nu deținea autorizația necesară pentru introducerea exemplarelor protejate în Uniunea Europeană. Potrivit legislației poloneze, transportul ilegal al unor asemenea specii poate fi pedepsit cu închisoare de la trei luni la cinci ani. Aceasta este pedeapsa prevăzută de lege, nu o condamnare deja pronunțată în cazul turistului. Investigația este continuată de serviciul vamal și fiscal din Toruń.

The coral reefs of Saudi Arabia’s Red Sea reveal a thriving underwater world of extraordinary biodiversity, protected through science and conservation. https://t.co/MV6UogHy7L — CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) October 27, 2026

Ce nu ar trebui să iei din Egipt ca suvenir

Coralii se numără printre obiectele pe care turiștii le pot considera simple amintiri, fără să cunoască restricțiile privind transportul lor. Comisia Europeană avertizează că numeroase produse obținute din animale și plante sălbatice sunt supuse regulilor CITES, chiar dacă au fost cumpărate legal sau sunt destinate exclusiv uzului personal.

Printre acestea se pot număra fragmente de coral, anumite scoici, obiecte din fildeș și produse realizate din piei de reptile. Nu toate scoicile sunt interzise, iar condițiile diferă în funcție de specie. Pentru exemplarele protejate pot fi necesare permise de export și import sau alte documente speciale. Faptul că un coral este mort ori a fost găsit pe nisip nu înseamnă automat că poate fi transportat legal peste frontieră.

Ce reguli trebuie să respecte și turiștii români

România aplică aceleași reglementări europene privind importul speciilor protejate, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 338/97. Autoritatea Vamală Română precizează că introducerea în țară a exemplarelor incluse în reglementările CITES necesită documentele corespunzătoare, eliberate de autoritățile competente.

Pentru turiștii care revin din Egipt, regulile se aplică inclusiv obiectelor transportate în bagajele personale. Lipsa documentelor poate duce la confiscarea suvenirurilor și, în funcție de legislația aplicabilă și de circumstanțe, la sancțiuni. Înainte de a cumpăra sau de a lua un obiect natural de pe plajă, călătorii trebuie să verifice dacă specia este protejată și dacă transportul acesteia necesită autorizații.