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România cere la Bruxelles schimbarea statutului ursului brun

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna anunță că a solicitat Comisiei Europene modificarea statutului de protecție al ursului brun. Demersul a fost prezentat în cadrul unei întâlniri cu Jessika Roswall.
România cere la Bruxelles schimbarea statutului ursului brun
Sursa foto: Facebook/Tanczos Barna
Oana Antipa
23 iun. 2026, 14:25, Social
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Într-o postare publicată pe Facebook, Tánczos Barna afirmă că a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate și introducerea unor reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă.

România va prezenta la Bruxelles rezultatele unui studiu genetic

Potrivit oficialului, în cadrul discuțiilor s-a convenit ca o echipă de experți din România să prezinte la Bruxelles rezultatele studiului privind populația de urși din țară.

Conform lui Tánczos Barna, cercetarea se bazează pe probe genetice și va fi utilizată în dialogul cu instituțiile europene.

„Am solicitat ca aceste date să fie luate în considerare în procesul de adaptare a normelor europene, astfel încât să fie identificate soluții care să permită abordări diferențiate pentru statele membre, în funcție de situația specifică a fiecăruia”, a transmis acesta.

Comisia Europeană analizează deja legislația privind speciile protejate

Vicepremierul precizează că Executivul european desfășoară în prezent o evaluare a modului în care directivele privind păsările și habitatele răspund realităților actuale.

Potrivit lui Tánczos Barna, acest proces include și o consultare publică. În opinia sa, România are astfel posibilitatea de a-și susține argumentele privind modificarea statutului de specie strict protejată al ursului brun.

Invitație pentru comisarul european să viziteze România

În finalul întâlnirii, Tánczos Barna a adresat o invitație comisarului european pentru mediu de a vizita România.

„Am invitat-o pe comisara europeană pentru mediu să viziteze traseul Via Transilvanica, pentru a descoperi peisajele sălbatice ale României și pentru a vedea cum conviețuiesc comunitățile noastre rurale cu natura”, a scris vicepremierul pe Facebook.

Demersul autorităților române vine în contextul dezbaterilor europene privind gestionarea populațiilor de carnivore mari și adaptarea legislației de mediu la situația existentă în fiecare stat membru.

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