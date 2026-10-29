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Incendiu pe Aeroportul Henri Coandă. Femeie, suspectată că a pus foc pe culoarul dintre terminale

Un incendiu a izbucnit joi, în jurul orei 01:15, în zona culoarului de legătură dintre terminalele „Sosiri” și „Plecări” ale Aeroportului Internațional „Henri Coandă”.
Incendiu pe Aeroportul Henri Coandă. Femeie, suspectată că a pus foc pe culoarul dintre terminale
Pasageri în terminalul Plecări al Aeroportului Henri Coandă/Foto: Silviu Matei/ Mediafax Foto
Laura Buciu
29 oct. 2026, 08:51, Social
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Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene au intervenit după ce au fost sesizați cu privire la producerea incendiului. La fața locului au fost observate degajări de fum, iar pompierii serviciului de salvare și stingere incendii al aeroportului au acționat pentru lichidarea focului.

În zonă a fost identificată o femeie, cetățean român, bănuită că ar fi provocat incendiul. Aceasta a primit îngrijiri medicale și a fost transportată, sub escortă, la mai multe unități spitalicești pentru evaluări și consultații de specialitate, fiind ulterior internată.

Femeia fuma în toaletă

Un oficial al Companiei Naționale Aeroporturi București a declarat că totul s-a întâmplat într-o toaletă publică. Femeia a dat foc la coșul de lângă chiuvete, în care se aruncă hârtiile folosite.

Se pare că femeia fuma în toaleta Aeroportului.

Potrivit polițiștilor, femeia figurează cu mai multe internări în unități spitalicești de psihiatrie. După finalizarea evaluărilor medicale, aceasta urmează să fie condusă la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București, pentru dispunerea măsurilor legale.

Traficul aerian nu a fost perturbat

În acest caz, cercetările continuă pentru infracțiunile de distrugere și vătămare corporală.

Poliția precizează că nu au fost înregistrate alte victime sau pagube materiale, iar traficul aerian nu a fost perturbat.

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