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O femeie a fost împușcată mortal de un vânător după ce ar fi fost confundată cu un animal sălbatic

Miercuri seara, o femeie a fost împușcată mortal în localitatea Poienile de Sub Munte din județul Maramureș, după ce un vânător ar fi confundat-o cu un animal sălbatic. Bărbatul se află în custodia polițiștilor.
O femeie a fost împușcată mortal de un vânător după ce ar fi fost confundată cu un animal sălbatic
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
29 oct. 2026, 08:41, Social
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Incidentul a avut loc miercuri seara, în jurul orei 21:00.

Atunci, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie ar fi fost împușcată, în localitatea Poienile de Sub Munte, județul Maramureș.

La fața locului, polițiștii au identificat o femeie în vârstă de 45 de ani, care prezenta o plagă împușcată în zona gâtului. Din cauza rănilor suferite, a fost constatat decesul acesteia.

În urma primelor verificări efectuate, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 35 de ani, bănuit că ar fi tras cu o armă de vânătoare în direcția femei.

Vânătorul ar fi confundat-o cu un animal sălbatic, potrivit autorităților.

Bărbatul se află în custodia polițiștilor, în vederea continuării verificărilor și clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

De asemenea, la fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, iar activitățile investigative sunt în desfășurare, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.

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