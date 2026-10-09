Prima pagină » Social » Zimbru găsit decapitat într-o pădure din Bistrița-Năsăud. Poliția a deschis un dosar penal

Zimbru găsit decapitat într-o pădure din Bistrița-Năsăud. Poliția a deschis un dosar penal

Un exemplar de zimbru a fost găsit decapitat într-o zonă împădurită din comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud. Polițiștii au identificat leșul animalului în apropierea localității Ivăneasa și au deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.
Zimbru găsit decapitat într-o pădure din Bistrița-Năsăud. Poliția a deschis un dosar penal
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
09 oct. 2026, 09:57, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sesizarea a fost făcută joi seara, când polițiștii au fost informați că un zimbru ar fi fost găsit decapitat într-o zonă împădurită de pe raza comunei Ilva Mare.

La fața locului s-a deplasat o echipă formată din polițiști ai Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, alături de polițiști din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Sângeorz-Băi. Aceștia au identificat leșul animalului pe raza localității Ivăneasa.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care a murit animalul. În cadrul cercetărilor, va fi efectuată și o necropsie pentru a determina cu exactitate cauza decesului.

Polițiștii continuă investigațiile în cadrul dosarului penal, urmând să clarifice toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

 

Recomandarea video

Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
G4Media
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
GSP.ro
Acuzații grave pentru trapperul reținut pentru că a urinat pe scenă. Ian a mai fost cercetat pentru că ar fi snopit în bătaie o tânără. Victima: „M-a lovit cu picioarele. Credeam că o să mor.” Motivul pentru care dosarul a fost clasat
Gandul
Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express
Cancan
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport
Corespondență. Cum a paralizat revolta elevilor o parte însemnată din Strasbourg
Libertatea
Ciuma pneumonică: ce este, cum se transmite, ce simptome are și cum se tratează. Poate ucide în câteva zile fără tratament
CSID
La câți ani te poți pensiona ca șofer? Cum se calculează, ce venituri se iau în considerare în 2026 și cum te ajută „Grupa”
Promotor