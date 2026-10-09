Zimbru găsit decapitat într-o pădure din Bistrița-Năsăud. Poliția a deschis un dosar penal

Sesizarea a fost făcută joi seara, când polițiștii au fost informați că un zimbru ar fi fost găsit decapitat într-o zonă împădurită de pe raza comunei Ilva Mare.

La fața locului s-a deplasat o echipă formată din polițiști ai Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, alături de polițiști din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Sângeorz-Băi. Aceștia au identificat leșul animalului pe raza localității Ivăneasa.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care a murit animalul. În cadrul cercetărilor, va fi efectuată și o necropsie pentru a determina cu exactitate cauza decesului.

Polițiștii continuă investigațiile în cadrul dosarului penal, urmând să clarifice toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.