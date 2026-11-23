Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, joi, 26 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La tragerile de duminică, 22 noiembrie, au fost acordate 25.114 câștiguri, în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

Reporturi de milioane de lei la Joker și Loto 6/49

La Joker, la categoria I, reportul depășește 2,63 milioane de lei (peste 492.500 de euro), în timp ce la Loto 6/49, tot la categoria I, este în joc un report de peste 2,38 milioane de lei (peste 445.400 de euro).

La Noroc, reportul cumulat depășește 1,38 milioane de lei (peste 259.300 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report de peste 159.400 de lei (peste 29.800 de euro).

La Loto 5/40, reportul la categoria I este de peste 893.500 de lei (peste 167.000 de euro), iar la categoria a II-a depășește 63.200 de lei (peste 11.800 de euro).

La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 581.300 de lei (peste 108.600 de euro).

Câștiguri importante la tragerile de duminică

La tragerea Joker de duminică, 22 noiembrie, la categoria a II-a, a fost înregistrat un câștig de 230.489,49 de lei. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție din Târgu Jiu.

Tot duminică, la Noroc, la categoria a III-a, au fost înregistrate două câștiguri în valoare de 59.755,80 de lei fiecare. Biletele au fost jucate la agenții din Codlea, județul Brașov, și Constanța.