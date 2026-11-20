Vineri, câștigătorul s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane, pentru a intra în posesia celor 5.226.582,80 de lei (980 de mii de euro) câștigați în urma tragerii Loto 6/49 din 12 noiembrie.

„Tuturor jucătorilor le doresc să persevereze și să câștige! Eu am sperat și am câștigat”, a transmis acesta.

Marele câștigător are vârsta de 60 de ani și este din Călărași.

Acesta joacă de 35 de ani și joacă întotdeauna doar variante simple. De asemenea, a precizat că numerele care i-au purtat noroc au o semnificație personală.

Mai mult, își dorește să joace în continuare la jocurile preferate, Loto 6/49 și Joker.

Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și doua variante la Noroc. Prețul biletului care i-a adus marele premiu a fost de 32,50 lei.

Câștigătorul nu a dorit să își facă publică identitatea.