Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi procurat, deținut și comercializat diferite cantități de droguri, pentru sume cuprinse între 300 și 1.000 de lei.

În urma cercetărilor, acesta a fost depistat în apropierea locuinței sale, în timp ce avea ascunse în lenjeria intimă 11 plicuri cu substanță cristalină. Tânărul ar fi încercat să fugă, însă a fost imobilizat de oamenii legii.

Ulterior, polițiștii și procurorii au făcut o percheziție domiciliară. În locuința acestuia, inclusiv în interiorul unor pantofi, au fost descoperite mai multe pungi cu substanțe cristaline, plicuri autosigilante, cântare de precizie, un grinder și alte obiecte care prezentau urme de substanță.

La data de 20 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Acțiunea a fost desfășurată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, cu sprijinul Poliției orașului Simeria și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara.