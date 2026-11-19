Acesta a vorbit despre pierderile companiilor de stat, estimând că, în acest moment, ele se ridică la 18 – 20 de miliarde de lei.

„În acest moment, anual pierdem cam un miliard de euro pe companiile (n.r. – aflate) în pierdere. Ceea ce înseamnă 5,3 miliarde de lei. Și pierderile cumulate a companiilor de stat, în acest moment, se ridică undeva la 18-20 de miliarde”, a declarat Sorin Grindeanu.

„I-am cerut lui Marian Neacșu să fie fără milă. (…) Este o gaură neagră, care trebuie să fie pentru totdeauna închisă”, a spus Grindeanu.

Acesta a dat ca exemplu CFR Marfă, fosta companie despre care care Grindeanu a acuzat că statul român „a cărat-o în spate în ultimii 15 ani, cel puțin”, afirmând că avea „datorii istorice”.

Reorganizare CFR Marfă, după modelul Alitalia

Acesta a amintit despre momentul vizitei sale, la Comisia Europeană, în calitate de Ministru al Transporturilor, acolo unde, la acea vreme a discutat cu mai mulți oficiali.

„Și am spus că vreau să se aplice scenariul pe care Comisia l-a aplicat companiei aeriene italiene Alitalia”, își amintește Grindeanu, explicând că, în acea perioadă, compania care a fost în pierdere a dispărut, însă a fost înlocuită de ITA, care a preluat „părțile sănătoase” din fosta companie aeriană.

Social-democratul a precizat că fosta Alitalia a „intrat într-o formă nouă de organizare”, dar și că acum este pe piață.

„L-am cerut să se aplice pentru CFR Marfă și asta se întâmplă acum. CFR Marfă este în faliment, este închisă. E o nouă companie numită Carpatica, care a preluat părțile sănătoase, care în acest moment e pe plus, care arată bine”, a declarat Grindeanu.

Acesta a mai amintit și exemplul CNIR, afirmând că statul român a fost obligat să creeze această companie pentru a respecta borna PNRR.

„Prin PNRR am fost obligați să facem o companie numită CNIR – Compania Națională de Investiții Rutiere – noi având CNAIR, care face același lucru și avândul de zeci de ani”, a mai spus Grindeanu.

„Am fost obligați să respectăm o bornă, să facem o nouă instituție. Se calcă pe picioare acum”, a conchis el.

Atât reforma companiilor, cât și cea administrativ – teritorială fac obiectul discuțiilor publice, fiind propunerile făcute pentru a reduce deficitului bugetar, a eficientiza a cheltuielilor publice și a reduce, de asemenea, cheltuielile administrative. Acestea ar urma să fie adoptate până în 1 martie 2027 și supuse și supuse unei proceduri de asumare a răspunderii în Parlament până în 15 martie anul viitor.

Sursă video: Digi24