Sorin Grindeanu a amintit parcursul electoral al lui Nicușor Dan și al PSD, punctând că la toate alegerile s-au aflat în antiteză. Liderul social-democrat a spus că după ce Nicușor Dan a devenit președintele României, PSD a adoptat o poziție responsabilă în relație cu șeful statului.

„Nicușor Dan n-a fost niciodată candidatul PSD. Eu v-aș ruga să vă uitați în istoria. Nicușor Dan a candidat în 2016, cred că prima oară la Primăria Generală (N.R. Nicușor Dan a candidat în 2012 la funcția de primar general). Noi am avut-o pe Gabi Firea candidat. A câștigat Gabi Firea. Deci, Nicușor Dan a candidat în 2020. Noi am avut pe Gabi Firea. Nicușor Dan a câștigat de data asta dânsul alegeri la București. Noi am avut candidat la alegerile prezidențiale, așa cum bine știți, de anul trecut. Un candidat comun cu PNL și cu UDMR, pe Crin Antonescu. Am pierdut. A câștigat Nicușor Dan. Și eu n-am votat pe Nicușor Dan decât o singură dată. În turul doi anul trecut. În rest, dacă vorbesc de, să spunem, experiențe personală, asta nu a însemnat că în această perioadă noi n-am încercat să avem o abordare responsabilă”, a declarat Sorin Grindeanu, joi, la Digi24.

Scenariul susținerii lui Nicușor Dan în 2030

Întrebat dacă PSD ar putea să-l susțină pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2030, Sorin Grindeanu nu a oferit un răspuns clar, declarând că în timpul rămas până la scrutin se pot întâmpla multe.

„Eu cred că, vă dați seama cât mai avem? Vreo patru ani și jumătate. Nu, trei ani și jumătate. Trei ani și jumătate, corect. Atâtea lucruri se întâmplă în trei ani și jumătate”, a spus liderul PSD.

Critici la adresa lui Ilie Bolojan

Acesta a mai lansat critici țintite la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, spunând că mai mulți lideri politici deja urmăresc intrarea în campania pentru funcția de președinte.

„Sunt unii dintre ăștia enumerați de dumneavoastră care își fac mișcările politice. Acum, gândindu-se cum o să fie candidați prin 2030, probabil regretând că n-au putut să fie candidați în 2025. Și faptul că în 2025 n-au fost candidați și s-ar fi văzut mari președinți, probabil că își subsumează toate acțiunile în acest moment din perspectiva unei candidaturi în 2030”, a declarat Grindeanu.

În timpul crizei politice, Sorin Grindeanu a afirmat de mai multe ori că Ilie Bolojan se pregătește de campania prezidențială din 2030. „Dumnealui nu vrea să deblocheze situația politică din România și să avem un guvern rapid. Dumnealui vrea să-și clădească statuia prin care să candideze peste 4 ani”, spunea Grindeanu, încă din luna mai.