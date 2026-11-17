Dosarul a fost trimis Judecătoriei Baia Mare, iar acordul prevede o amendă penală de 900 de lei, amânarea aplicării pedepsei și prestarea a 30 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Mesaj de amenințare publicat pe Facebook după alegerile prezidențiale

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că un procuror din cadrul Secției de urmărire penală a sesizat Judecătoria Baia Mare cu un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat cu o persoană cercetată pentru infracțiunea de amenințare.

Potrivit comunicatului transmis de procurori, fapta a avut loc în seara zilei de 19 mai 2025, la ora 23:21, la scurt timp după desfășurarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

Inculpatul, utilizator al unui cont de Facebook, ar fi transmis un mesaj în mesageria unei pagini de pe rețeaua socială, în care formula amenințări cu moartea la adresa lui Nicușor Dan, câștigătorul scrutinului prezidențial.

Pagina respectivă avea, la momentul audierii, peste 73.000 de urmăritori.

Amenințări cu împușcarea și referiri la familia președintelui

Conform situației de fapt reținute de procurori, mesajul conținea amenințări explicite cu violența, inclusiv referiri la folosirea unei arme de foc.

În textul transmis pe Facebook, inculpatul afirma, printre altele, „15 gloanțe îi dau”, făcând referire la Nicușor Dan.

Mesajul cuprindea și amenințări îndreptate împotriva membrilor familiei acestuia, precum și afirmații privind o posibilă deplasare la București.

Autorul mesajului își manifesta ostilitatea față de rezultatul alegerilor și cerea ca Nicușor Dan să nu mai ocupe funcția de președinte.

Ulterior, la 20 mai 2025, mesajul a fost publicat și pe pagina principală a contului de Facebook căruia îi fusese transmis inițial.

Administratorul paginii a actualizat postarea, precizând că a sesizat Poliția și a apelat numărul unic de urgență 112.

Amendă de 900 de lei și 30 de zile de muncă în folosul comunității

În urma anchetei, inculpatul a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorul de caz.

Potrivit Parchetului General, acordul prevede o pedeapsă de 900 de lei amendă penală, cu amânarea aplicării acesteia.

De asemenea, a fost stabilit un termen de supraveghere de doi ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanța va dispune amânarea aplicării pedepsei.

Printre obligațiile prevăzute în acord se numără și prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pentru o perioadă de 30 de zile.

Amânarea aplicării pedepsei presupune că sancțiunea stabilită nu este executată imediat, în condițiile și cu respectarea obligațiilor prevăzute de lege și de hotărârea instanței.

Judecătoria Baia Mare urmează să analizeze acordul

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat Judecătoriei Baia Mare, instanța urmând să se pronunțe asupra acestuia.

Judecătorii vor verifica legalitatea și condițiile acordului, urmând să decidă dacă îl admit sau îl resping, potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală.