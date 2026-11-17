Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorul de caz a sesizat Judecătoria Ploiești cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul.

Anchetatorii au reținut că bărbatul a amenințat cele două persoane cu acțiuni fizice violente, în scop de răzbunare și intimidare, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu. În videoclipul publicat pe contul său de TikTok, acesta a făcut referire la posibilitatea de a fi chemat în armată și a afirmat că i-ar împușca pe premier și pe președinte, dar și alte persoane publice.

În urma acordului, procurorul a stabilit o pedeapsă rezultantă de opt luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, precum și un termen de supraveghere de doi ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat Judecătoriei Ploiești spre judecare.