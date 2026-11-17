Canalele rusești din mediul online sunt alarmate de deteriorarea componentei rutiere a podului din Crimeea. Nexta anunță că în publicațiile rusești și pe grupurile de pe Telegram se discută despre informațiile conform cărora, în urma unui atac nocturn, porțiunea auto a podului din Crimeea s-a prăbușit în apă, direct pe calea de trecere a navelor care traversează strâmtoarea Kerci.

😄 Russian pro-war Z-channels sound the alarm over damage to the Crimean Bridge’s road arch Russian pro-war channels are discussing reports that the road arch of the Crimean Bridge collapsed into the water during the overnight attack, right in the path of ships passing through the Kerch Strait. If the supports have been seriously damaged, uneven load distribution could increase the risk of further structural collapse. Dismantling and replacing the damaged structure could take several months. Moreover, if the debris has indeed blocked the shipping channel, maritime traffic through the Kerch Strait could also be disrupted. — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

În plus, experții avertizează că există riscul unei distribuții inegale a încărcării și al unei prăbușiri dacă stâlpii de susținere au fost avariați. Demontarea și înlocuirea structurii ar putea dura mai multe luni. La fel de grav, dacă resturile podului căzute în apă au blocat canalul de navigație, traficul navelor prin strâmtoarea Kerci ar putea fi afectat.

Rușii se întreabă: de ce ucrainenii pot și noi nu?

Autorul canalului „Russian Engineer” susține că loviturile asupra podului au avut loc la un interval de doar 4–5 minute una de cealaltă. Potrivit acestuia, forțele ucrainene au folosit sute de drone înainte de a lansa lovituri de precizie cu rachete de tip Storm Shadow/SCALP. De asemenea, el sugerează că ar fi putut fi implicate și rachete FP-5 Flamingo.

Bloggerul consideră că o comunicare fiabilă, informațiile din surse de intelligence și precizia armamentului occidental au jucat un rol decisiv. Totodată, el subliniază avantajul de care beneficiază Ucraina datorită sistemului Starlink.

„Acest lucru ar trebui să vă ajute să înțelegeți de ce ei pot face asta, iar noi nu”, afirmă autorul, îndemnând Rusia să accelereze dezvoltarea propriei rețele de comunicații prin satelit, „Rassvet”.

Ucraina a lansat un atac asupra Podului Kerci ( Podul Crimeei)

Podul Crimeei, una dintre cele mai importante infrastructuri strategice ale Rusiei, a fost vizat de un nou atac în noaptea de luni spre marți. Autoritățile instalate de regimul de la Moscova în peninsula anexată au anunțat suspendarea completă a traficului rutier, la doar câteva ore după reluarea circulației în urma unui atac anterior. Este a doua lovitură raportată asupra podului în aproximativ 24 de ore.

Serghei Aksionov, liderul administrației ruse din Crimeea ocupată, a anunțat că forțele ucrainene au atacat din nou podul peste strâmtoarea Kerci, care leagă peninsula ocupată de teritoriul Rusiei.

😆 “Why can they do it, but we can’t?” Russiаn militаry blоgger еxplains the reported success of the attаck on the Crimeаn Bridge The аuthor оf the Russian Engineer channel claims that strikes on the bridge were carried out just 4–5 minutes apart. Accоrding to him, Ukrainian forces used hundreds of drоnes before launching precision strikes with Storm Shadow/SCALP missiles. He also suggests that FP-5 Flamingo missiles may have been involved. By the way, the video allegedly shows the very moment just seconds before a Flamingo missile struck the Crimean Bridgе. The blоgger believes that reliable communications, intelligence and the precision of Western weapons played a decisive role. He аlso points to Ukraine’s advantage thanks to Stаrlink. “This should help you understand why they cаn do it and we can’t,” the author complains, urging Russia to speed up the development оf its own Rassvet satellite communications network. Oh, cry me a river. — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

Guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvojaev, a lansat la rândul său un avertisment pentru persoanele care intenționau să părăsească peninsula prin intermediul podului. Acesta le-a recomandat să își amâne deplasările, precizând că informații suplimentare vor fi comunicate în cursul dimineții.

Două atacuri într-o singură zi. Podul a fost închis aproape 17 ore

Noul incident vine după atacul cu drone raportat în dimineața zilei de 16 noiembrie, care a provocat restricții majore asupra circulației. Traficul rutier a fost suspendat la ora 2:22, ora Moscovei, și reluat abia la 19:04, după aproape 17 ore.

Autoritățile ruse au permis ulterior circulația în regim alternativ, vehiculele fiind dirijate pe rând în cele două sensuri.

De ce este Podul Crimeei o țintă strategică pentru Ucraina

Cu o lungime de aproximativ 19 kilometri, Podul Crimeei reprezintă singura legătură terestră directă dintre infrastructura de transport a Rusiei și peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014.

Inaugurat în 2018, podul este unul dintre proiectele de infrastructură emblematice ale liderului rus Vladimir Putin. Construcția include o șosea și o cale ferată și a reprezentat o rută importantă pentru aprovizionarea forțelor ruse implicate în războiul din Ucraina.

Podul a mai fost grav avariat în octombrie 2022, în urma exploziei unui camion, și în iulie 2023, când a fost atacat cu drone navale.