Florin Cîțu e rezervat după anunțul PSD privind reforma instituțiilor și companiilor de stat.

„Este un anunț pe care l-am mai auzit și intenția este bună, comasare, reorganizare, cuvinte cheie care trebuie urmate totuși de acțiuni, pentru că asta am mai văzut și am mai văzut și multe planuri pe hârtie. Deci intenția este bună, trebuie să vedem cum este execuția și mai mult de atât, rezultatele”, a spus Cîțu, la RFI.

Fostul premier crede că statul nu mai trebuie să bage bani în companiile publice falimentare.

„Sunt deja câteva companii unde au fost folosite resursele publice și nu s-a reușit (…). Dacă există un investitor privat, să nu mai folosim bani publici, dacă există un investitor privat care dorește să vină, să restructureze, atunci statul poate să intre în parteneriat public-privat sau să vindem o parte din acțiuni, rămâne majoritar, pot să fie mai multe forme, dar un lucru nu aș mai face, nu aș mai folosi resurse publice pentru acele companii care s-au dovedit a fi găuri negre în ultimii ani și sunt multe, vorbim de Galați, de mai multe companii, ar trebui să ne oprim”, a mai spus fostul premier.

PSD a anunțat că vrea să reformeze instituțiile și companiile de stat. Vicepremierul Marian Neacșu a vorbit despre reorganizări, comasări, fuziuni sau dizolvări de autorități ale căror atribuții sunt dublate sau care și-au dovedit de-a lungul timpului ineficiența.