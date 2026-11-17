Mihai Alexandru Ghigiu a subliniat, marți, într-o postare pe Facebook, că rezultatele obținute prin PNRR se reflectă în investiții concrete pentru comunitățile din România.

Printre acestea se numără conectarea a peste 900 de sate la internet de mare viteză, dotarea a cel puțin 4.300 de școli cu laboratoare IT și racordarea la rețea a cel puțin 3.000 MW de capacități de producție a energiei din surse regenerabile.

Șase jaloane, evaluate ca îndeplinite parțial

Potrivit lui Ghigiu, Comisia Europeană consideră că șase jaloane și ținte nu au fost îndeplinite integral în această etapă.

Printre aspectele semnalate se numără cadrul legislativ și strategia națională privind hidrogenul, aplicarea testului IMM, precum și durata intervențiilor în rețeaua de transport al energiei electrice.

România va avea la dispoziție două luni, după comunicarea motivelor care au stat la baza evaluării, pentru a transmite observații și clarificări Comisiei Europene.

În acest interval, autoritățile române vor colabora cu ministerele responsabile pentru a răspunde solicitărilor europene și pentru a susține, prin documente și argumente, recuperarea unei părți cât mai mari din sumele aferente jaloanelor evaluate parțial.

Când vor ajunge banii în România

Plata sumelor aferente celor 69 de jaloane și ținte considerate îndeplinite va putea fi efectuată după parcurgerea procedurilor interne ale Comisiei Europene.

Prioritatea autorităților este ca România să încaseze cât mai mult din cele 2,67 miliarde de euro alocate prin această cerere de plată din PNRR.

Evaluarea preliminară pozitivă reprezintă un pas important în procesul de accesare a fondurilor europene, însă situația celor șase jaloane evaluate parțial rămâne de clarificat în perioada următoare.