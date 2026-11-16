Scandal uriaș în fotbalul european. PSG și Bayern München, acuzate că beneficiază de un sistem care favorizează cluburile bogate. UEFA, reclamată la Bruxelles

Uniunea Cluburilor Europene (UEC) a depus luni, 16 noiembrie, o plângere la Comisia Europeană împotriva UEFA și European Football Clubs (EFC), organizația condusă de Nasser Al-Khelaifi, care este și președintele Paris Saint-Germain, relatează POLITICO.

Plângerea vizează acordul prin care UEFA recunoaște EFC drept singura organizație care reprezintă oficial cluburile europene în relația cu forul continental.

UEC susține că acest aranjament încalcă legislația europeană privind concurența, întrucât oferă unui grup restrâns de cluburi o putere disproporționată asupra competițiilor, calendarului și împărțirii banilor.

Marile cluburi sunt acuzate că decid regulile pentru întregul fotbal european

Potrivit organizației reclamante, actualul sistem permite celor mai puternice cluburi să influențeze atât condițiile de calificare, cât și distribuirea veniturilor, ceea ce le-ar consolida avantajele financiare și sportive în fața adversarelor mai mici.

EFC, organizația cunoscută anterior drept Asociația Cluburilor Europene (ECA), are peste 900 de membri din fotbalul masculin și feminin.

Cu toate acestea, UEC consideră că mecanismele interne de reprezentare favorizează cluburile de elită, în timp ce numeroase echipe au o influență redusă asupra deciziilor.

Unul dintre argumentele centrale ale plângerii este că EFC nominalizează 16 dintre cei 20 de membri ai Comitetului pentru Competițiile de Club al UEFA, organism care examinează modificările privind formatele competițiilor, calificările și premiile financiare.

„Întrebarea este simplă: cine are un cuvânt de spus în stabilirea regulilor care modelează viitorul fiecărui club? În prezent, o singură asociație deține acest mandat pentru toate cluburile din Europa, în timp ce majoritatea nu au o voce efectivă în cadrul ei”, a declarat Dennis Gudasic, secretarul general al UEC și directorul executiv al clubului croat Lokomotiva Zagreb.

Acordul contestat este valabil până în 2033

Acordul dintre UEFA și EFC a fost prelungit în 2024 până în iulie 2033.

UEC contestă inclusiv prevederile statutare ale EFC, care împiedică membrii să adere la alte asociații internaționale de cluburi fără recunoașterea acestora de către EFC împreună cu FIFA sau UEFA.

Organizația reclamantă consideră că asemenea restricții limitează libertatea de asociere și împiedică apariția unor reprezentanți alternativi ai cluburilor.

Plângerea invocă articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care interzic acordurile anticoncurențiale și abuzul de poziție dominantă.

UEC solicită Comisiei Europene să analizeze legalitatea acordului și să impună modificări care să asigure o reprezentare mai echilibrată.

FCSB, Dinamo, Rapid și CFR Cluj, membre ale organizației aflate în centrul scandalului

Disputa ajunsă la Comisia Europeană are o legătură și cu fotbalul românesc. Printre membrii European Football Clubs (EFC), organizația al cărei parteneriat exclusiv cu UEFA este contestat, se numără FCSB, CFR Cluj, Dinamo, Rapid, Universitatea Cluj, Farul Constanța, Oțelul Galați, Petrolul și FC Botoșani.

Organizația reunește atât cluburi de elită, precum Paris Saint-Germain și Bayern München, cât și echipe din campionate cu resurse financiare considerabil mai reduse, inclusiv din România.

UEFA respinge acuzațiile: „Misiunea noastră este să protejăm fotbalul european în ansamblu”

UEFA a apărat actualul sistem de reprezentare, susținând că deciziile sunt luate prin dialog între federații, ligi, cluburi, jucători și suporteri.

„Misiunea UEFA este să aibă grijă de fotbalul european în ansamblu”, a transmis forul continental.

UEFA afirmă că parteneriatul cu EFC oferă, încă din 2008, un cadru stabil și transparent de cooperare și permite implicarea cluburilor în deciziile referitoare la competițiile europene.

Comisia Europeană ar putea deschide o investigație

Comisia Europeană trebuie să analizeze argumentele și să stabilească dacă există suficiente motive pentru declanșarea unor proceduri oficiale.

Potrivit POLITICO, instituția europeană a fost în trecut reticentă în privința investigațiilor antitrust din fotbal, considerând domeniul sensibil din punct de vedere politic.

Mai mult, UEFA menține relații apropiate cu executivul european. Președintele Aleksander Čeferin și comisarul european pentru sport, Glenn Micallef, au reînnoit săptămâna trecută cadrul de cooperare dintre cele două instituții, în cadrul unei întâlniri la Nyon, în Elveția.