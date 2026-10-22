Cele mai bogate cluburi de fotbal din Europa devin tot mai bogate. O mare absență în top 10

Veniturile cumulate ale celor mai bogate zece cluburi europene au crescut de la 2,7 miliarde de euro în sezonul 2008-2009 la 8,4 miliarde de euro în sezonul 2024-2025, potrivit unei analize realizate de compania de consultanță sportivă Football Benchmark și World Football Summit, organizator de evenimente în industria fotbalului, citată de Reuters.

Analiza arată că această creștere a fost însoțită de schimbări importante în structura veniturilor. Activitățile comerciale au devenit principala sursă de câștig pentru marile cluburi, depășind veniturile provenite din drepturile de televizare.

În sezonul 2024-2025, aproape jumătate din banii câștigați de cele mai bogate zece cluburi europene au provenit din activități comerciale și alte surse de venit, față de aproximativ o treime în sezonul 2008-2009. În schimb, ponderea veniturilor din drepturile de televizare, inclusiv distribuțiile UEFA, a scăzut de la 42% la 32%, iar cea a încasărilor din bilete și activitățile desfășurate în zilele de meci, de la 27% la 19%.

Asta nu înseamnă că echipele au câștigat mai puțini bani din televizare și bilete, ci că veniturile din activitățile comerciale au crescut mai repede.

Anglia domină clasamentul, Italia a dispărut din primele zece

Una dintre cele mai importante schimbări evidențiate privește distribuția geografică a celor mai bogate cluburi europene.

În sezonul 2024-2025, șase dintre primele zece cluburi cu cele mai mari venituri proveneau din Anglia, față de numai patru în sezonul 2008-2009.

În schimb, Italia, care avea trei reprezentante în clasament la începutul perioadei analizate, nu mai are niciuna în primele zece.

Cluburile engleze câștigă tot mai mult în comparație cu echipele din celelalte campionate europene. În sezonul 2023-2024, echipele din Premier League au obținut 26% din totalul veniturilor cluburilor din primele ligi europene, față de 21% în sezonul 2008-2009.

Fotbalul european a depășit pragul de 30 de miliarde de euro

Creșterea veniturilor nu s-a limitat la cele mai bogate echipe. Cele aproximativ 700 de cluburi din primele ligi europene au câștigat împreună 28,6 miliarde de euro în sezonul 2023-2024, față de 11,6 miliarde de euro în sezonul 2008-2009.

Pentru sezonul 2024-2025, analiștii estimează că veniturile au depășit pentru prima dată pragul de 30 de miliarde de euro și tot mai multe cluburi au ajuns să înregistreze venituri considerate excepționale în urmă cu 16 ani.

Astfel, 33 de echipe au depășit pragul de 200 de milioane de euro în sezonul 2024-2025, comparativ cu numai opt în sezonul 2008-2009. În același interval, numărul cluburilor cu venituri de peste 300 de milioane de euro a crescut de la trei la 17.

Cu toate acestea, expansiunea financiară a fotbalului european nu a redus decalajele dintre cluburi.

„Creșterea nu este omogenă. Cele mai bogate cluburi se îmbogățesc într-un ritm mai rapid decât celelalte”, a explicat Antonio Di Cianni, director de consultanță în cadrul Football Benchmark.

Potrivit acestuia, baza internațională de suporteri a transformat marile cluburi în adevărate puteri media, care nu mai pot fi considerate simple echipe de fotbal.

Liga Campionilor contribuie la creșterea diferențelor financiare

Noul format al Ligii Campionilor, competiția UEFA care a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor, favorizează concentrarea resurselor financiare, deoarece echipele puternice din campionatele naționale au șanse mai mari să participe.

Veniturile suplimentare le permit acestora să investească în loturi mai competitive, să obțină rezultate sportive mai bune și, implicit, să genereze noi câștiguri.

„Devine un cerc virtuos sau vicios, în funcție de perspectivă. Cu cât aceste cluburi generează venituri mai mari, cu atât pot construi loturi mai bune și pot obține rezultate mai bune pe teren”, a explicat Di Cianni.

Drepturile TV rămân esențiale pentru cluburile mai mici

Deși activitățile comerciale au devenit principala sursă de venit pentru marile cluburi, drepturile de televizare continuă să joace un rol important pentru echipele mici și mijlocii.

Între sezoanele 2014-2015 și 2023-2024, banii câștigați de cluburile din primele ligi europene din activități comerciale și alte surse au crescut, în medie, cu 7% pe an, ajungând la 12,6 miliarde de euro.

Veniturile din drepturile de televizare a meciurilor în propriile țări au crescut de la 5,8 miliarde la 8,5 miliarde de euro, iar sumele primite de la UEFA aproape s-au dublat, ajungând la 3,2 miliarde de euro.

Încasările din zilele de meci și-au revenit după pandemie, crescând de la 500 de milioane de euro în sezonul 2020-2021 la 4,4 miliarde de euro în sezonul 2023-2024, peste nivelurile înregistrate înaintea crizei sanitare.

Valoarea celor mai mari cluburi europene a crescut spectaculos

Expansiunea financiară a fotbalului european se reflectă și în evaluările cluburilor. Potrivit Football Benchmark, valoarea totală a celor mai valoroase 32 de cluburi europene a ajuns la 72,6 miliarde de euro în 2026, aproape de trei ori mai mult decât în 2016.

Cu toate acestea, ierarhia financiară a rămas remarcabil de stabilă. În ultimii zece ani, doar 11 cluburi s-au regăsit, la un moment dat, printre primele zece echipe cu cea mai mare valoare financiară.

Datele arată că, deși industria fotbalului european continuă să crească, marile cluburi își păstrează pozițiile dominante, iar accesul altor echipe în elita financiară devine tot mai dificil.