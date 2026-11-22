Studiul analizează 100 de goalkeeperi din întreaga lume, iar valorile estimate sunt raportate la data de 16 noiembrie. Pe lângă Joan Garcia, singurii doi portari din afara Premier League prezenți în top zece sunt Matvey Safonov, de la Paris Saint-Germain, și Jonas Urbig, de la Bayern München.

Italianul Gianluigi Donnarumma, de la Manchester City, ocupă locul secund, cu o evaluare de 79,9 milioane de euro, în timp ce belgianul Senne Lammens, de la Manchester United, completează podiumul, cu 64,2 milioane de euro.

Joan Garcia, evaluat la peste 80 de milioane de euro după transferul la Barcelona

În vârstă de 25 de ani, Joan Garcia este primul în clasamentul CIES, deși Barcelona a plătit aproximativ 26,34 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Espanyol, în vara anului 2025.

Clubul catalan a activat clauza de reziliere de 25 de milioane de euro, la care s-a adăugat o ajustare în funcție de indicele prețurilor de consum, de aproximativ 1,34 milioane de euro. Portarul spaniol are contract cu Barcelona până în iunie 2031.

Astfel, evaluarea actuală realizată de CIES este de peste trei ori mai mare decât suma achitată de formația catalană pentru transferul său.

Donnarumma a costat aproximativ 30 de milioane de euro

Italianul Gianluigi Donnarumma a ajuns la Manchester City în septembrie 2025, după despărțirea de Paris Saint-Germain. Potrivit BBC, clubul englez a plătit aproximativ 26 de milioane de lire sterline, echivalentul a circa 30 de milioane de euro, pentru transferul portarului.

În prezent, Donnarumma, în vârstă de 27 de ani, este evaluat de CIES la 79,9 milioane de euro. Contractul său cu Manchester City este valabil până în iunie 2031.

Manchester United a plătit 21 de milioane de euro pentru Senne Lammens

Belgianul Senne Lammens a fost transferat de Manchester United de la Royal Antwerp în septembrie 2025, pentru o sumă inițială de 21 de milioane de euro, la care se pot adăuga bonusuri.

În vârstă de 24 de ani, goalkeeperul este evaluat în prezent la 64,2 milioane de euro de către CIES. Contractul său cu formația engleză este valabil până în iunie 2030.

Șapte portari din Premier League în primele zece poziții

Dominanța campionatului englez este vizibilă în întregul clasament. După Donnarumma și Lammens, următoarele poziții sunt ocupate de japonezul Zion Suzuki, de la Aston Villa, evaluat la 59,5 milioane de euro, olandezul Bart Verbruggen, de la Brighton, cu 57,9 milioane, și Mike Penders, de la Chelsea, cu 57,1 milioane.

Topul primilor zece este completat de Lukáš Horníček, de la Newcastle United, cu 55,9 milioane de euro, și Robin Roefs, de la Sunderland, cu 52,3 milioane. Pe locurile nouă și zece se află rusul Matvey Safonov, de la PSG, cu 50,8 milioane, și germanul Jonas Urbig, de la Bayern München, cu 50 de milioane.

În afara celor cinci mari campionate europene, portughezul Diogo Costa, de la FC Porto, are cea mai ridicată evaluare.

Ionuț Radu, prezent în clasamentul celor 100 de portari

România este reprezentată de Ionuț Radu, goalkeeperul lui Celta Vigo, care are o valoare estimată de transfer de 16,9 milioane de euro. În vârstă de 29 de ani, internaționalul român se află sub contract cu formația spaniolă până în iunie 2029.

Cel mai tânăr portar din clasament este belgianul Lucca Brughmans, de la Genk, în vârstă de 18 ani și patru luni, care este deja deținut contractual de Liverpool. Alți doi jucători sub 21 de ani incluși în primele 100 de poziții sunt Christian Zawieschitzky, de la RB Salzburg, și brazilianul Otávio, de la Cruzeiro.

CIES utilizează un model statistic care ia în calcul factori precum vârsta fotbalistului, durata contractului, nivelul competiției în care evoluează, minutele disputate și capacitatea financiară a cluburilor implicate în eventualele transferuri.