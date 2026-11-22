Fostul mare atacant locuia în Canada în casa unui prieten de-ai cântărețului de muzică populară Gheorghe Turda.

„Săracul Dudu, a murit, săracul… L-au găsit mort în casă. Dudu era în chirie la el în apartament, la prietenul meu”, a confirmat Gheorghe Turda pentru ProSport.

Născut pe 1 septembrie 1950 în Capitală, Dudu Georgescu a început fotbalul la Progresul București. A debutat în Divizia A la doar 18 ani și 9 luni, debut oferit de antrenorul Cornel Drăgușin pe data 11 iunie 1969.

După perioada 1969 – 1972 la Progresul, Dudu Georgescu a ajuns la CSM Reșița, iar de aici a ajuns la Dinamo.

Pentru Dudu Georgescu, intervalul 1973 – 1983 la Dinamo București înseamnă performanță, glorie și adjudecarea statutului de legendă deja. În zece sezoane cucerește patru titluri de campion al României (1975, 1977, 1982 și 1983), plus un trofeu Cupa României (1982).

Cel mai bun marcator din prima ligă

Dudu Georgescu devine golgheterul absolut al lui Dinamo, statut pe care îl are și astăzi. A înscris 207 goluri în 260 de partide de prima ligă pentru „câini”.

În 1975 și 1977 a devenit „Gheata de Aur” a Europei, cel mai bun marcator la nivel continental. Iar în 1977 a fost votat pe locul 9 la Balonul de Aur, după ce în 1975 s-a aflat pe poziția 10 în ierarhia supremă individuală din fotbal.

Selecționerul Valentin Stănescu i-a oferit lui Dudu Georgescu în 1973 debutul la echipa națională pentru care legendarul atacant a marcat 21 de goluri în 40 de partide.

Din 1983 până la finalul carierei, în 1988, a mai jucat la SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni.

Cu 252 de goluri în prima ligă din România, a rămas până azi cel mai bun marcator din toate timpurile pentru campionatul nostru.

Începând din 1989, Dudu Georgescu a încercat cariera de antrenor, întâi ca „secund” la CSM Reșița pentru care jucase, apoi ca „principal” la Zimbru Chișinău (Republica Moldova), Corvinul Hunedoara, CSM Reșița, Acvila Giurgiu, Dunărea Călărași, Al Najma (Arabia Saudită).