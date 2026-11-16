LPF anunță programul etapelor 17 și 18 din Superliga. Când se joacă Universitatea Craiova – Dinamo, duelul primelor clasate

Etapa a 17-a din Superliga este programată între 27 și 30 noiembrie. Runda cuprinde unul dintre cele mai așteptate meciuri din campionat, Universitatea Craiova, liderul actual și deținătoarea titlului, va primi replica formației Dinamo București, luni, 30 noiembrie. Cele două formații au încheiat la egalitate de puncte turul, aflându-se în fruntea ierarhiei.

Runda a 18-a este programată între 4 și 7 decembrie. Unul dintre meciurile de atracție va fi „Derby-ul feroviar” dintre CFR Cluj și Rapid, programată sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 20:00.

Programul complet al etapei a 17-a

Vineri, 27 noiembrie

Ora 17:00: Universitatea Cluj – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Ora 20:00: Petrolul Ploiești – FC Argeș

Sâmbătă, 28 noiembrie

Ora 14:30: FC Voluntari – CFR Cluj

Ora 17:00: Corvinul Hunedoara – Farul Constanța

Ora 20:00: FCSB – FK Csikszereda

Duminică, 29 noiembrie

Ora 15:00: Oțelul Galați – UTA Arad

Ora 20:00: FC Rapid – FC Botoșani

Luni, 30 noiembrie

Ora 20:00: Universitatea Craiova – Dinamo

Programul complet al etapei a 18-a

Vineri, 4 decembrie

Ora 20:00: Farul Constanța – FCSB

Sâmbătă, 5 decembrie

Ora 17:00: FK Csikszereda – FC Argeș

Ora 20:00: CFR Cluj – FC Rapid

Duminică, 6 decembrie

Ora 14:00: UTA Arad – FC Voluntari

Ora 17:00: FC Botoșani – Universitatea Cluj

Ora 20:00: Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova

Luni, 7 decembrie

Ora 17:00: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Corvinul Hunedoara

Ora 20:00: Dinamo – Oțelul Galați