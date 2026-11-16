LPF anunță programul etapelor 17 și 18 din Superliga. Când se joacă Universitatea Craiova – Dinamo, duelul primelor clasate

Etapa a 17-a din Superliga este programată între 27 și 30 noiembrie. Runda cuprinde unul dintre cele mai așteptate meciuri din campionat, Universitatea Craiova, liderul actual și deținătoarea titlului, va primi replica formației Dinamo București, luni, 30 noiembrie. Cele două formații au încheiat la egalitate de puncte turul, aflându-se în fruntea ierarhiei.
Runda a 18-a este programată între 4 și 7 decembrie. Unul dintre meciurile de atracție va fi „Derby-ul feroviar” dintre CFR Cluj și Rapid, programată sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 20:00.
Vineri, 27 noiembrie
Ora 17:00: Universitatea Cluj – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Ora 20:00: Petrolul Ploiești – FC Argeș
Sâmbătă, 28 noiembrie
Ora 14:30: FC Voluntari – CFR Cluj
Ora 17:00: Corvinul Hunedoara – Farul Constanța
Ora 20:00: FCSB – FK Csikszereda
Duminică, 29 noiembrie
Ora 15:00: Oțelul Galați – UTA Arad
Ora 20:00: FC Rapid – FC Botoșani
Luni, 30 noiembrie
Ora 20:00: Universitatea Craiova – Dinamo
Vineri, 4 decembrie
Ora 20:00: Farul Constanța – FCSB
Sâmbătă, 5 decembrie
Ora 17:00: FK Csikszereda – FC Argeș
Ora 20:00: CFR Cluj – FC Rapid
Duminică, 6 decembrie
Ora 14:00: UTA Arad – FC Voluntari
Ora 17:00: FC Botoșani – Universitatea Cluj
Ora 20:00: Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova
Luni, 7 decembrie
Ora 17:00: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Corvinul Hunedoara
Ora 20:00: Dinamo – Oțelul Galați