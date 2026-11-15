Superliga, la jumătatea sezonului regulat. Craiova și Dinamo, la egalitate de puncte în fruntea ierarhiei. Golgheterii și marile surprize ale turului

Primele 15 etape din Superliga de fotbal au produs 314 goluri în 120 de partide, o medie de 2,62 goluri pe meci. Finalul turului a adus și o schimbare în fruntea clasamentului. Universitatea Craiova a profitat de înfrângerea lui Dinamo și a urcat pe primul loc datorită golaverajului, după ce cele două formații au încheiat cu câte 33 de puncte.

Clasamentul în Superliga după 15 etape

Loc Echipa MJ V-E-I Golaveraj Puncte

1 Universitatea Craiova 15 10-3-2 34-10 33

2 Dinamo 15 10-3-2 32-11 33

3 Rapid 15 9-4-2 24-14 31

4 Petrolul 15 8-3-4 20-18 27

5 Universitatea Cluj 15 8-2-5 26-20 26

6 Farul 15 6-6-3 24-22 24

7 Corvinul 15 6-4-5 17-16 22

8 FCSB 15 6-3-6 20-21 21

9 CFR Cluj 15 5-4-6 20-21 19

10 UTA Arad 15 5-3-7 16-20 18

11 Sepsi OSK 15 4-6-5 11-20 18

12 FC Botoșani 15 3-6-6 19-20 15

13 FC Argeș 15 4-3-8 10-17 15

14 Oțelul Galați 15 2-7-6 17-23 13

15 FC Voluntari 15 2-2-11 15-33 8

16 Csikszereda 15 1-3-11 9-28 6

Universitatea Craiova, cel mai bun atac și cea mai bună apărare

Campioana en-titre Universitatea Craiova încheie prima jumătate a sezonului regulat pe primul loc, cu același număr de puncte ca Dinamo, dar cu un golaveraj superior, +24 față de +21.

Echipa antrenată de Filipe Coelho are cele mai multe goluri marcate și cele mai puține primite din campionat. Craiova a câștigat 10 dintre cele 15 partide și a pierdut doar două meciuri.

Un alt indicator care confirmă profilul ofensiv al oltenilor este posesia. Universitatea Craiova are cea mai mare medie din campionat, 58,27%. Tot ea conduce la numărul mediu de șuturi pe meci, 18,7, și de șuturi pe poartă, 6,8.

Simon Elisor este principalul marcator al echipei și al campionatului, cu nouă goluri, fiind urmat de Assad Al-Hamlawi, cu șapte.

În ultima etapă, Craiova a profitat de înfrângerea lui Dinamo la Mioveni și, chiar dacă doar a remizat, 0-0 cu CFR Cluj, a încheiat turul în fruntea clasamentului.

Dinamo a pierdut teren pe final de tur

Dinamo București a fost una dintre cele mai constante echipe ale primei părți a campionatului, conducând în cea mai mare parte a sezonului. Formația bucureșteană avea, înainte de ultima etapă din tur, o serie de 13 partide consecutive fără înfrângere în Superliga.

Seria s-a încheiat însă la Mioveni, unde a pierdut cu FC Argeș, scor 1-2. A fost doar a doua înfrângere a dinamoviștilor în campionat, după 0-1 cu Petrolul din prima rundă.

Înfrângerea a fost cu atât mai neașteptată cu cât FC Argeș nu mai câștigase în campionat din 9 august. Piteștenii aveau înaintea întâlnirii trei remize și șapte înfrângeri în ultimele 10 etape.

În plus, Dinamo a încheiat turul cu doar o victorie în ultimele trei etape.

Seria de 13 meciuri fără eșec rămâne unul dintre cele mai importante repere ale turului din Superliga, chiar dacă s-a încheiat în ultima rundă.

Rapid, aproape de lideri, cu un sezon solid

Rapid completează podiumul provizoriu și rămâne foarte aproape de primele două clasate. Giuleștenii au 31 de puncte, la numai două în urma Craiovei și a lui Dinamo.

Cu nouă victorii, patru remize și două înfrângeri, formația din Giulești are unul dintre cele mai bune bilanțuri ale competiției. Un detaliu important este că Rapid a pierdut doar două dintre cele 15 partide, la fel ca primele două clasate.

Echipa pregătită de Daniel Pancu a încheiat, însă, turul la fel ca Dinamo, cu o singură victorie în trei partide.

Surprizele din prima parte a sezonului regulat

Petrolul este una dintre surprizele plăcute ale turului. Cu 27 de puncte, ploieștenii ocupă locul al patrulea, după un parcurs care s-a îmbunătățit considerabil în ultimele săptămâni.

Petrolul a încheiat turul cu o singură înfrângere în ultimele nouă runde și cu o serie de patru meciuri fără eșec.

În plus, ploieștenii au pus capăt unei perioade de invincibilitate a UTA Arad pe teren propriu, în ultima etapă din tur. Arădenii nu mai pierduseră acasă în campionat de la 1 martie 2026, acumulând între timp șapte victorii și patru remize.

O altă echipă care a surprins a fost nou-promovata Corvinul Hunedoara. Echipa pregătită de Florin Maxim a avut un parcurs peste așteptări și ocupă locul al șaptelea, la numai două puncte de Farul, ultima echipă aflată în zona de play-off.

Corvinul a atras atenția prin organizarea jocului și prin rezultatele obținute în fața unor adversari cu experiență în primul eșalon. Cel mai important succes recent a venit chiar în etapa a 15-a, când Corvinul a învins FCSB cu 1-0, pe Arena Națională.

Echipa hunedoreană a revenit în primul eșalon după 34 de ani de absență, ultima participare în prima ligă datând din sezonul 1991-1992.

În schimb, FCSB este una dintre marile dezamăgiri. Chiar dacă a avut un start de sezon bun, FCSB încheiat turul doar pe locul al optulea, la trei puncte de zona de play-off.

Bucureștenii au pierdut ultimele două meciuri din campionat cu același scor, 0-1, în fața Universității Cluj și a Corvinului. Cele două înfrângeri au complicat situația echipei, care are șase victorii, trei remize și șase eșecuri.

Simon Elisor conduce detașat în clasamentul golgheterilor

Atacantul Universității Craiova, Simon Elisor, este principalul marcator al campionatului, cu nouă reușite.

În urma sa se află un grup de cinci jucători, fiecare cu câte șapte goluri: Andrei Dumiter (FC Botoșani), Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Matteo Ahlinvi (Farul), Ștefan Dražić (CFR Cluj).

Imediat după acest grup se află Mihai Dobre (Rapid), Alibek Aliev (U Cluj), Andrei Cordea (CFR Cluj) și Danny Armstrong (Dinamo), fiecare cu câte șase goluri.

În privința paselor decisive, liderul este Danny Armstrong, cu 10 assisturi. Olimpiu Moruțan (Rapid) și Pedro Nuno (Oțelul) îl urmează, cu câte șapte pase decisive.

Cifrele importante ale campionatului

– 52% Victorii gazde, 62 de rezultate favorabile gazdelor

– 26% Remize; 31 de meciuri egale

– UTA a trimis de nouă ori mingea în bară, cea mai mare valoare a campionatului.

– FCSB are cele mai multe cornere pe meci, în medie 6,1.

– Corvinul conduce la media faulturilor comise, cu 209 în total, în timp ce Petrolul are cele mai multe cartonașe galbene, 42.

– Cel mai frecvent scor înregistrat a fost 1-0, în 15 partide, iar meciurile cu cele mai multe goluri au fost Farul – Oțelul 4-3, U Cluj – Rapid 3-4.

Când se reia Superliga

Superliga României revine după pauza internațională în weekendul 20-23 noiembrie, când este programată etapa a 16-a, prima din returul sezonului regulat. Runda va începe vineri, 20 noiembrie, cu partida FC Botoșani – FC Voluntari, programată de la ora 17:30, și se va încheia luni, 23 noiembrie, cu întâlnirea Sepsi OSK – Rapid, de la ora 20:00.

Printre cele mai atractive confruntări ale etapei se numără Dinamo – Petrolul Ploiești, programată sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 20:30, și FC Argeș – FCSB, care se va disputa duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:30. Tot duminică, Universitatea Craiova va juca în deplasare cu UTA Arad, de la ora 17:30.

Returul sezonului regulat va continua până la finalul lunii decembrie. Pauza de iarnă este programată după etapa a 21-a, ale cărei meciuri se vor disputa în weekendul 19-20 decembrie. Campionatul se va relua apoi în 16-17 ianuarie 2027, iar fazele play-off și play-out sunt programate să înceapă în 20-21 martie 2027.