Unai Simón, portarul care a cucerit Trofeul Yashin și a dedicat premiul oamenilor care l-au format. Povestea din spatele celui mai bun goalkeeper al lumii

Premiul i-a fost înmânat de fostul portar Peter Schmeichel, iar sala l-a aplaudat pe internaționalul spaniol. În discursul său, Simón a ales însă să vorbească mai puțin despre trofeu și mai mult despre oamenii care au contribuit la formarea sa.

Portarul le-a mulțumit părinților și fratelui său, dar și iubitei sale, pe care a descris-o drept o „oază de liniște”. Nu i-a uitat nici pe prietenii din localitatea natală, despre care a spus că îi amintesc că mulți dintre cei prezenți la ceremonie sunt privilegiați.

În cultura bască, grupul de prieteni din copilărie, cunoscut sub numele de „la cuadrilla”, ocupă un loc important. Simón păstrează legătura cu aceștia printr-un grup de WhatsApp și organizează în fiecare vară o vacanță împreună.

Fotbalistul le-a mulțumit și antrenorilor și colegilor de echipă, înainte de a-l aminti pe Koldo Asua, mentorul său din perioada academiei de tineret a lui Athletic Bilbao, care a murit în 2021.

Asua a petrecut 13 ani la clubul din Bilbao, lucrând cu tinerii fotbaliști și încurajându-i să păstreze legătura cu familiile și să nu renunțe la educație în favoarea fotbalului. Simón a spus că acesta i-a schimbat perspectiva asupra sportului și l-a învățat că adevărata moștenire este ceea ce lași în urmă și felul în care ești amintit de ceilalți, scrie BBC.

Unai Simón, omagiul adus legendei Athletic Bilbao, José Ángel Iribar

Un alt nume important menționat în discurs a fost José Ángel Iribar, fostul portar al naționalei Spaniei și al lui Athletic Bilbao, în vârstă de 83 de ani, care este în continuare ambasador al clubului.

Iribar deține recordul de apariții pentru Athletic Bilbao, cu 614 meciuri disputate. Acesta obișnuia să poarte echipament negru în semn de omagiu pentru legendarul portar sovietic Lev Iașin, supranumit „Păianjenul Negru”.

Simón a preluat la rândul său acest obicei și poartă echipament negru în onoarea lui Iribar.

Părinții săi au fost, de asemenea, o parte importantă a discursului. Portarul a explicat că valorile învățate acasă, precum respectul, munca și apropierea de oamenii care îl iubesc, au fost consolidate ulterior în cadrul clubului Athletic Bilbao.

Unai Simón, decisiv pentru Spania la Cupa Mondială

Performanțele sale sportive au stat la baza câștigării Trofeului Yashin. La Cupa Mondială, pe care Spania a câștigat-o, Simón a primit un singur gol pe parcursul competiției și a încheiat turneul cu șapte meciuri fără gol primit, obținând Mănușa de Aur.

Seria sa fără gol încasat a ajuns la aproximativ 650 de minute, depășind recordul de 517 minute stabilit de italianul Walter Zenga la turneul final din 1990.

După competiție, portarul a glumit că mănușile sale nu au muncit la fel de mult precum cele ale altor goalkeeperi, sugerând că echipa adversă nu i-a oferit foarte multe ocazii de intervenție.

Încrederea colegilor în Simón este importantă și pentru stilul de joc al Spaniei. Portarul participă la construcția atacurilor, iar capacitatea sa de a juca bine cu mingea la picior a fost remarcată și de fostul selecționer Luis Enrique.

Rezultatele sale nu se limitează însă la Cupa Mondială. Simón a câștigat Liga Națiunilor și Campionatul European, iar în sezonul 2023-2024 a obținut Trofeul Zamora, acordat portarului cu cel mai bun raport între golurile primite și meciurile disputate în campionatul Spaniei. A fost primul portar al lui Athletic Bilbao care a câștigat această distincție după José Ángel Iribar, în 1970.

Unai Simón a ajuns titular la Athletic Bilbao aproape întâmplător

Născut în 1997, la Vitoria, și crescut în localitatea Murgia, Simón a intrat în academia lui Athletic Bilbao în 2011, la vârsta de 14 ani.

Drumul său către echipa mare nu a fost însă unul lipsit de obstacole. În 2018, Athletic Bilbao l-a transferat pe Kepa Arrizabalaga la Chelsea, iar Simón, care evolua atunci la echipele secunde ale clubului și fusese împrumutat la Elche, a revenit la Bilbao după numai 20 de zile.

Accidentarea portarului Iago Herrerín și refuzul lui Alejandro Remiro de a-și prelungi contractul au contribuit la revenirea sa. Inițial, mulți îl considerau o soluție temporară, însă Simón a reușit să-și câștige locul de titular.

Un an mai târziu, a câștigat Campionatul European Under-21 cu naționala Spaniei, antrenată atunci de Luis de la Fuente, actualul selecționer al primei reprezentative.

Au existat și perioade în care prestațiile sale au fost contestate. De la Fuente a declarat chiar că portarul fusese tratat nedrept pentru o perioadă îndelungată, dar a continuat să îl titularizeze.

Unai Simón a câștigat Trofeul Yashin în fața lui David Raya și Thibaut Courtois

În clasamentul pentru Trofeul Yashin, Simón a acumulat 351 de puncte, cu 128 mai multe decât David Raya, portarul lui Arsenal, clasat pe locul al doilea. Thibaut Courtois a ocupat poziția a treia.

Cu doi ani înainte, spaniolul terminase pe locul al doilea, în spatele argentinianului Emiliano Martínez, cu 213 puncte. La ediția precedentă, nici măcar nu s-a aflat printre cei zece nominalizați.

Simón este cunoscut pentru discreția sa și pentru faptul că preferă să stea departe de agitația mediatică. A renunțat inclusiv la conturile de pe rețelele sociale, după ce a observat că reacțiile și comentariile despre prestațiile sale îi influențau starea de spirit.

În 2024, a luat o decizie importantă pentru viitorul său: și-a prelungit contractul cu Athletic Bilbao până în 2029, fără clauză de reziliere. Portarul a explicat atunci că își dorește să devină cel mai bun din lume continuând să joace pentru clubul căruia îi datorează cariera.

„Datorez viața pe care o am lui Athletic”, a spus Simón.

Politica lui Athletic Bilbao, care permite recrutarea doar a jucătorilor cu legături cu Țara Bascilor, face ca echipa să nu participe în fiecare sezon în Liga Campionilor. În aceste condiții, obținerea unor distincții individuale importante poate fi mai dificilă.

Simón a devenit însă primul portar spaniol care câștigă Trofeul Yashin.

Unai Simón nu a uitat satul în care a crescut

Dincolo de trofee și performanțe, povestea portarului este legată în continuare de locul în care a copilărit.

În satul său nu exista apă potabilă, iar când era mic își ajuta adesea bunicii să umple recipientele cu apă adusă de cisterne.

La una dintre vizitele recente în localitatea natală, Simón a venit cu aceeași mașină pe care o conduce de opt ani, i-a adunat pe copiii din sat și a organizat un meci de fotbal cu ei.

Este un gest care reflectă felul în care a ales să trăiască unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale: împărțindu-l cu ceilalți.

De la băiatul care își rupea pantalonii în timp ce plonja pe terenuri de pământ și asfalt, spre disperarea mamei sale, până la portarul care a primit recunoașterea internațională, Unai Simón nu și-a uitat originile și oamenii care l-au ajutat să ajungă în vârf.