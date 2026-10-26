Balonul de Aur 2026. Harry Kane, marele câștigător al galei de la Londra. PSG, clubul anului. Spania domină premiile: Alexia Putellas câștigă Balonul de Aur feminin. Luis de la Fuente, cel mai bun antrenor din lume

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026. Primul englez care primește trofeul după 25 de ani

Harry Kane, atacantul lui Bayern München și căpitanul naționalei Angliei, a câștigat Balonul de Aur 2026, în cadrul ceremoniei organizate luni seară la London Palladium. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani primește pentru prima dată cel mai prestigios premiu individual din fotbal, după un sezon spectaculos, cu 73 de goluri în 65 de meciuri pentru club și națională.

Kane devine primul fotbalist englez care câștigă Balonul de Aur după Michael Owen, în 2001, punând capăt unei perioade de 25 de ani fără un câștigător din Anglia.

Atacantul a marcat 61 de goluri pentru Bayern München în sezonul 2025–2026, dintre care 36 în Bundesliga și 14 în Liga Campionilor. A câștigat campionatul Germaniei, Cupa Germaniei și Supercupa, precum și Gheata de Aur a Europei.

La Cupa Mondială din 2026, Kane a înscris șase goluri și a contribuit la clasarea Angliei pe locul al treilea, cea mai bună performanță a naționalei la turneul final după titlul mondial din 1966.

Harry Kane devine al cincilea fotbalist englez din istorie care câștigă Balonul de Aur, după Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 și 1979) și Michael Owen (2001).

Este primul Balon de Aur din cariera lui Kane, după ani în care atacantul a fost printre cei mai buni marcatori ai fotbalului european, dar fără să obțină cea mai importantă distincție individuală.

Alexia Putellas câștigă Balonul de Aur feminin 2026. Al treilea trofeu din carieră pentru starul Spaniei

Alexia Putellas a câștigat Balonul de Aur feminin 2026. Fotbalista spaniolă, care a evoluat pentru Barcelona și London City Lionesses, primește pentru a treia oară cel mai prestigios premiu individual din fotbalul feminin, după succesele din 2021 și 2022.

La 32 de ani, Putellas își consolidează locul printre cele mai importante fotbaliste din istorie, devenind a doua jucătoare care câștigă de trei ori Balonul de Aur feminin, după Aitana Bonmatí, laureată în 2023, 2024 și 2025.

Harry Kane, desemnat cel mai bun atacant al anului. Charlyn Corral câștigă premiul la feminin

Harry Kane, atacantul lui Bayern München și căpitanul naționalei Angliei, a fost desemnat cel mai bun atacant al anului 2026 („Men’s Striker of the Year”). Englezul a primit cele mai puternice aplauze ale serii de până acum, potrivit The Guardian.

Kane este recompensat după un sezon 2025–2026 în care a înscris 73 de goluri în 65 de meciuri pentru club și națională. Atacantul de 33 de ani a marcat 61 de goluri pentru Bayern München, a câștigat Bundesliga și Cupa Germaniei și a înscris de șase ori la Campionatul Mondial din 2026.

Englezul se numără și printre principalii candidați la Balonul de Aur 2026, marele premiu al serii, alături de Kylian Mbappé și Lamine Yamal.

La feminin, premiul pentru cea mai bună atacantă a anului („Women’s Striker of the Year”) a fost câștigat de Charlyn Corral, fotbalista mexicană care evoluează pentru Pachuca.

Paris Saint-Germain, desemnat cel mai bun club din lume la Balonul de Aur 2026

Paris Saint-Germain a câștigat premiul pentru cel mai bun club masculin al anului 2026 („Men’s Club of the Year”), în cadrul galei Balonului de Aur de la Londra. Campioana Europei primește distincția după un sezon în care și-a confirmat statutul de una dintre cele mai puternice echipe din fotbalul mondial.

PSG, pregătită de Luis Enrique, a câștigat Liga Campionilor și în 2026, după ce obținuse primul trofeu din istoria clubului în 2025.

La feminin, FC Barcelona a fost desemnată cel mai bun club al anului („Women’s Club of the Year”). Premiul a fost primit de președintele grupării catalane, Joan Laporta.

„Doamnelor și domnilor, le mulțumesc celor de la France Football și L’Équipe pentru că ne-au acordat premiul pentru cel mai bun club feminin al anului. Sunt onorat să primesc această recunoaștere”, a declarat Laporta.

Barcelona a obținut și premiile pentru cei mai buni tineri fotbaliști, prin Lamine Yamal, la masculin, și Vicky López, la feminin.

Spania domină și premiile pentru cei mai buni portari ai lumii. Cata Coll și Unai Simón câștigă trofeele Yashin

Spania a câștigat ambele premii pentru cei mai buni portari ai anului, la gala Balonului de Aur 2026, desfășurată luni seară la Londra.

Cata Coll, portarul echipei feminine a FC Barcelona și al naționalei Spaniei, a fost desemnată cea mai bună portăriță din lume, primind trofeul Yashin la feminin.

În vârstă de 25 de ani, Coll este una dintre jucătoarele importante ale Barcelonei, club care domină fotbalul feminin spaniol și care a avut mai multe reprezentante premiate în cadrul galei.

La masculin, trofeul Yashin a fost câștigat de Unai Simón, portarul lui Athletic Bilbao și al naționalei Spaniei.

În vârstă de 29 de ani, Simón este titularul postului de portar în naționala antrenată de Luis de la Fuente și a făcut parte din echipa care a câștigat Campionatul European din 2024.

Cele două distincții completează o seară în care fotbalul spaniol a obținut deja mai multe premii importante: Luis de la Fuente a fost desemnat cel mai bun antrenor la masculin, Pere Romeu, tehnicianul Barcelonei și fost secund la Viitorul Constanța, a câștigat premiul la feminin, iar Vicky López a primit distincția pentru cea mai bună tânără fotbalistă.

UPDATE Antrenorul care a făcut Spania campioană mondială, desemnat cel mai bun din lume la Balonul de Aur 2026. Luis de la Fuente câștigă trofeul Johan Cruyff

Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a fost desemnat luni seară cel mai bun antrenor din fotbalul masculin la gala Balonului de Aur 2026, organizată la Londra. Tehnicianul în vârstă de 65 de ani a fost recompensat după ce a condus naționala Spaniei către câștigarea Cupei Mondiale din această vară.

Luis de la Fuente a primit trofeul Johan Cruyff, acordat celui mai bun antrenor al anului în fotbalul masculin.

Spaniolul a concurat pentru această distincție cu Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern München) și Luis Enrique (Paris Saint-Germain).

A câștigat Cupa Mondială după ce a învins Argentina în finală

Spania a cucerit al doilea titlu mondial din istorie după victoria cu 1-0 împotriva Argentinei, în finala disputată pe 19 iulie.

Naționala pregătită de De la Fuente a încheiat turneul fără înfrângere și a primit un singur gol pe parcursul competiției.

Triumful mondial a completat o serie de performanțe începute după instalarea sa în funcția de selecționer, în decembrie 2022.

Sub conducerea lui Luis de la Fuente, Spania a câștigat Liga Națiunilor în 2023, Campionatul European în 2024 și Cupa Mondială în 2026.

După victoria împotriva Argentinei, naționala Spaniei ajunsese la o serie de 38 de partide consecutive fără înfrângere, un record pentru fotbalul internațional masculin.

De la echipa lui Gică Hagi, direct la Balonul de Aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume

Pere Romeu, antrenorul echipei feminine a FC Barcelona, a fost desemnat luni seară cel mai bun antrenor din fotbalul feminin mondial, la gala Balonului de Aur 2026, organizată la Londra. Tehnicianul spaniol are o legătură directă cu fotbalul românesc: în 2020, a făcut parte din staff-ul tehnic al Viitorului Constanța, clubul patronat de Gheorghe Hagi.

UPDATE 23:00 Lamine Yamal, desemnat cel mai bun tânăr fotbalist al anului. Record istoric la Balonul de Aur 2026

Lamine Yamal, atacantul spaniol al Barcelonei, a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist al anului 2026, în cadrul galei Balonului de Aur de la Londra. La numai 19 ani, Yamal câștigă pentru a treia oară consecutiv distincția „Men’s Young Talent of the Year”, cunoscută și drept Trofeul Kopa, după succesele din 2024 și 2025. Este primul jucător care reușește această performanță în istoria premiului.

În discursul susținut pe scena galei, Yamal a ținut să îl evidențieze pe colegul său de la Barcelona, Pau Cubarsí, pe care îl consideră îndreptățit să primească distincția.

„Este o onoare să fiu aici și să primesc acest premiu. Mi-aș fi dorit să îi văd aici pe colegii mei, pentru că eu cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui Cubarsí. Joacă la un nivel excelent de mult timp”, a declarat Lamine Yamal, potrivit BBC Sport.

„Este al treilea an în care urc pe această scenă pentru acest premiu. Vreau să mulțumesc clubului meu și echipei naționale”, a adăugat spaniolul.

Pau Cubarsí, în vârstă de 19 ani, este unul dintre cei mai importanți tineri fundași ai Barcelonei și un titular al echipei antrenate de Hansi Flick.

Fotbalistul Barcelonei a fost recompensat după un sezon în care a câștigat campionatul Spaniei și Cupa Mondială cu naționala țării sale. În sezonul 2025–2026, Yamal a înregistrat 25 de goluri și 20 de pase decisive în 57 de partide pentru club și națională, potrivit profilului oficial de pe site-ul Balonului de Aur.

Spaniolul se află și printre candidații la marele premiu al serii, Balonul de Aur 2026, alături de Harry Kane și Kylian Mbappé.

Vicky López, desemnată cea mai bună tânără fotbalistă a anului la Balonul de Aur 2026

Vicky López, mijlocașa echipei FC Barcelona și a naționalei Spaniei, a câștigat premiul pentru cea mai bună tânără fotbalistă a anului 2026 („Women’s Young Talent of the Year”), în cadrul galei Balonului de Aur de la Londra.

În discursul de acceptare, fotbalista spaniolă le-a mulțumit colegelor sale pentru că o motivează să devină mai bună în fiecare zi, dar și antrenorilor, familiei și prietenilor pentru sprijinul acordat.

López, în vârstă de 20 de ani, este considerată una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale fotbalului spaniol și evoluează la Barcelona, club care a dominat fotbalul feminin european în ultimii ani.

Premiul vine în aceeași seară în care colegul său de club, Lamine Yamal, a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist al anului la categoria masculină, pentru a treia oară consecutiv.

UPDATE A început gala. Contul oficial Ballon d’Or X a publicat lista celor mai buni 10 candidați la Ballon d’Or masculin, fără o ordine anume.

Ousmane Dembélé

Erling Haaland

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Michael Olise

Fabián Ruiz

Rodri

Lamine Yamal

UPDATE Gafă uriașă înaintea decernării Balonului de Aur 2026. Site-ul oficial a anunțat trei câștigători, apoi a șters articolele

Cu doar câteva ore înaintea decernării Balonului de Aur 2026, site-ul oficial al competiției a publicat mai multe articole în care erau anunțați câștigători diferiți ai celui mai prestigios trofeu individual din fotbal. Harry Kane, Kylian Mbappé și Lamine Yamal au fost prezentați, fiecare în câte un articol separat, drept câștigătorul premiului. Materialele au fost ulterior eliminate de pe site, provocând confuzie în rândul suporterilor.

LIVE UPDATE | Balonul de Aur 2026, decernat în această seară. Programul galei

Teatrul London Palladium găzduiește luni cea de-a 70-a ediție a Balonului de Aur, una dintre cele mai așteptate gale din ultimii ani.

Evenimentul are loc în premieră în capitala Marii Britanii, după decenii în care ceremonia a fost asociată cu Parisul.

Programul serii, în ora României:

18:00 – Începe anunțarea pozițiilor 30–11 din clasamentele Balonului de Aur.

20:00–21:40 – Sosirea fotbaliștilor și a invitaților pe covorul roșu.

22:00 – Începe ceremonia oficială.

00:00 – Ora estimată pentru încheierea galei.

00:30 – Conferința de presă a câștigătorilor.

Gala este prezentată de fostul internațional francez Thierry Henry și de jurnalista sportivă Kate Scott.

Harry Kane, marele favorit. Englezul poate pune capăt unei așteptări de 25 de ani

Harry Kane, atacantul lui Bayern München și căpitanul naționalei Angliei, este considerat principalul favorit la Balonul de Aur 2026, potrivit cotelor caselor de pariuri.

Atacantul a înscris 73 de goluri pentru club și echipa națională în sezonul trecut, o performanță care îl plasează în fruntea cursei pentru trofeu.

Cu Bayern München, Kane a câștigat campionatul și Cupa Germaniei și a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor, unde formația bavareză a fost eliminată de Paris Saint-Germain, viitoarea câștigătoare a competiției.

La Cupa Mondială din 2026, Kane a marcat șase goluri și a condus Anglia până în semifinale. Englezii au fost eliminați de Argentina, dar au încheiat turneul pe locul al treilea, după victoria împotriva Franței.

Dacă va câștiga Balonul de Aur, Kane va deveni primul englez premiat după Michael Owen, în 2001, și doar al cincilea fotbalist din Anglia care primește distincția, după Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan și Owen.

Totodată, ar fi primul jucător al lui Bayern München recompensat cu trofeul după 45 de ani.

„Ar fi incredibil să câștig Balonul de Aur. Ar fi cu siguranță ceva special. Mi-ar plăcea să-l câștig, dar trebuie să așteptăm și să vedem. Este o seară importantă, însă nu vreau să mă entuziasmez prea tare”, a declarat Kane pentru Sky Sports News.

Lamine Yamal poate deveni cel mai tânăr câștigător din istorie

La numai 19 ani, Lamine Yamal are șansa de a scrie istorie și de a deveni cel mai tânăr fotbalist care câștigă Balonul de Aur.

Tânărul star al Barcelonei a contribuit la câștigarea campionatului Spaniei și a Supercupei Spaniei, în timp ce la nivel internațional a făcut parte din naționala Spaniei care a cucerit Cupa Mondială din 2026, învingând Argentina în finală.

Yamal a încheiat sezonul cu 25 de goluri și 20 de pase decisive pentru club și națională.

Deși evoluțiile sale de la Cupa Mondială nu au fost întotdeauna la nivelul așteptărilor, succesul Spaniei și performanțele sale la Barcelona îl mențin printre principalii candidați.

Fotbalistul a câștigat deja de două ori Trofeul Kopa, acordat celui mai bun tânăr jucător din lume.

Kylian Mbappé, rivalul care a doborât recorduri la Cupa Mondială

Kylian Mbappé, atacantul francez al lui Real Madrid, rămâne unul dintre favoriții la Balonul de Aur, chiar dacă echipele sale nu au reușit să câștige cele mai importante trofee.

Real Madrid a pierdut titlul în Spania în fața Barcelonei și a fost eliminată în sferturile Ligii Campionilor. Franța a părăsit Cupa Mondială în semifinale, după înfrângerea împotriva Spaniei.

Pe plan individual, însă, Mbappé a avut un an excepțional.

Francezul a câștigat Gheata de Aur a Cupei Mondiale, cu 10 goluri, cel mai mare număr înregistrat de un jucător la o singură ediție de la performanța lui Gerd Müller din 1970.

La 27 de ani, Mbappé a devenit și cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 22 de goluri înscrise la turneele finale din 2018, 2022 și 2026.

În fotbalul de club, a fost golgheterul campionatului Spaniei, cu 25 de reușite, și a înscris 15 goluri în Liga Campionilor.

O gală istorică: Balonul de Aur împlinește 70 de ani

Ediția din 2026 marchează șapte decenii de la înființarea Balonului de Aur, trofeu creat în 1956 de publicația France Football.

Organizatorii au ales Londra pentru aniversare inclusiv ca omagiu adus lui Stanley Matthews, englezul care a câștigat prima ediție a premiului.

În 2025, Balonul de Aur masculin a fost câștigat de Ousmane Dembélé, de la Paris Saint-Germain, în timp ce trofeul feminin i-a revenit spaniolei Aitana Bonmatí.

În total, 30 de fotbaliști au fost nominalizați pentru premiul masculin din 2026, printre aceștia aflându-se și Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Declan Rice și Lionel Messi.

Pe lângă Balonul de Aur masculin și feminin, vor fi acordate premii celor mai buni tineri, portari, antrenori, cluburi și atacanți, precum și Premiul Sócrates pentru inițiative sociale.