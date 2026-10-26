Jannik Sinner revine pe teren în decembrie

Potrivit Supertennis, citat de ANSA, Jannik Sinner a postat o poveste pe profilul său de Instagram cu un afiș al turneului pe care apăreau fața și numele său.

Jucătorul italian în vârstă de 25 de ani nu a mai jucat de când și-a apărat titlul de la Wimbledon în iulie, câștigând al cincilea titlu de Grand Slam din carieră.

La începutul acestei luni, el a declarat că sezonul 2026 s-a încheiat pentru el din cauza problemelor la genunchi.

Sinner a câștigat cele două ediții anterioare ale turneului Six Kings Slam, în 2024 și 2025.

Turneul din Arabia Saudită nu face parte din circuitul ATP, iar jucătorii nu câștigă puncte de clasament prin participare.