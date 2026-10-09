Prima pagină » Sport » Finalist la Roland Garros, eliminat la debut de numărul 83 mondial

Finalist la Roland Garros, eliminat la debut de numărul 83 mondial

Flavio Cobolli, finalist la Roland Garros în acest an, a pierdut chiar la debut la Masters-ul de la Shanghai, în fața unui jucător de pe locul 83 mondial. În aceeași zi a fost eliminat și Matteo Berrettini.
Finalist la Roland Garros, eliminat la debut de numărul 83 mondial
Andreea Tobias
09 oct. 2026, 11:55, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Italienii Flavio Cobolli și Matteo Berrettini au fost eliminați la turneul Masters 1000 de la Shanghai. Cobolli, numărul 7 mondial și finalist la Roland Garros în acest an, a pierdut la debut cu francezul Adrian Mannarino, locul 83 ATP, scor 6-1, 4-6, 6-3.

A fost a patra lui înfrângere consecutivă, iar eliminarea îi complică drumul spre Turneul Campionilor de la Torino, deși păstrează un avans liniștitor.

Berrettini a cedat în fața americanului Brandon Nakashima, scor 7-6, 7-5, iar la final și-a distrus racheta de nervi.

Alexander Zverev, principalul favorit, a trecut de chinezul Wu Yibing și s-a calificat în turul al treilea.

Jannik Sinner, liderul clasamentului mondial, lipsește de la turneu din cauza unei accidentări la genunchi și nu a mai jucat din iulie, de la victoria de la Wimbledon.

Cum a pierdut Cobolli, ce s-a întâmplat cu Berrettini și ce se schimbă în cursa pentru Torino, în articolul complet pe Mediafax Italia:

Recomandarea video

Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
G4Media
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
GSP.ro
Acuzații grave pentru trapperul reținut pentru că a urinat pe scenă. Ian a mai fost cercetat pentru că ar fi snopit în bătaie o tânără. Victima: „M-a lovit cu picioarele. Credeam că o să mor.” Motivul pentru care dosarul a fost clasat
Gandul
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Cancan
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport
De la investiții străine de 10 miliarde de euro în 2022, România a ajuns la 700 de milioane în 2026. Consultant de top: „Sunt bani în piață, firmele așteaptă un guvern și reformarea statului”
Libertatea
Ce s-a descoperit în apartamentul unde românca Maria Săceanu a fost ucisă de un student fascinat de serialul „Dexter”
CSID
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor