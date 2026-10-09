Finalist la Roland Garros, eliminat la debut de numărul 83 mondial

Italienii Flavio Cobolli și Matteo Berrettini au fost eliminați la turneul Masters 1000 de la Shanghai. Cobolli, numărul 7 mondial și finalist la Roland Garros în acest an, a pierdut la debut cu francezul Adrian Mannarino, locul 83 ATP, scor 6-1, 4-6, 6-3.

A fost a patra lui înfrângere consecutivă, iar eliminarea îi complică drumul spre Turneul Campionilor de la Torino, deși păstrează un avans liniștitor.

Berrettini a cedat în fața americanului Brandon Nakashima, scor 7-6, 7-5, iar la final și-a distrus racheta de nervi.

Alexander Zverev, principalul favorit, a trecut de chinezul Wu Yibing și s-a calificat în turul al treilea.

Jannik Sinner, liderul clasamentului mondial, lipsește de la turneu din cauza unei accidentări la genunchi și nu a mai jucat din iulie, de la victoria de la Wimbledon.

Cum a pierdut Cobolli, ce s-a întâmplat cu Berrettini și ce se schimbă în cursa pentru Torino, în articolul complet pe Mediafax Italia: