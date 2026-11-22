Jucătorul german Alexander Zverev, lider mondial, nu a pierdut încă niciun set săptămâna aceasta la Torino. El a ajuns în finală după ce sâmbătă seara l-a învins pe Daniil Medvedev cu 7-6(0), 6-4, înregistrând a 69-a victorie a sezonului.

De cealaltă parte, Alcaraz a trecut, tot sâmbătă, în semifinale, de Ben Shelton, cu 3-6, 6-3, 7-6(1). În fața unei săli pline la Inalpi Arena, Alcaraz l-a învins pe american în două ore și un minut, prelungindu-și seria de victorii la 13 și rămânând neînvins pe terenurile acoperite în acest an (14-0).

Duminică, de la ora 19.00, în finala Turneului Campionilor, Zverev va încerca să-și asigure al treilea titlu al competiției, după cele din 2018 și 2021. Germanul poate deveni al optulea jucător care câștigă titlul la Nitto ATP Finals de cel puțin trei ori, în timp ce Alcaraz poate deveni primul campion spaniol la campionatele de la sfârșitul anului de la Alex Corretja, în 1998.

Potrivit ATP Tour, campionul de duminică va pleca de la Torino cu un premiu financiar substanțial.

Câștigătorul la simplu poate obține 5.171.000 de dolari, dacă termină competiția neînvins. Din această sumă, 2.412.000 de dolari reprezintă premiul pentru câștigarea finalei.