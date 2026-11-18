Într-o declarație pentru publicația The Athletic, avocata a respins acuzația potrivit căreia Zverev ar fi prezentat drept fapt o concluzie juridică ce nu a fost stabilită de instanță.

„Nu este nimic mai mult decât o exprimare a unei opinii, protejată de libertatea de exprimare”, a transmis avocata Anna Sophie Heuchemer.

Aceasta a descris afirmațiile tenismenului și drept „o evaluare permisibilă a unor proceduri judiciare care au ajuns deja la o concluzie definitivă și obligatorie”.

De unde a pornit noul proces

Brenda Patea a introdus acțiunea civilă la Tribunalul Regional din Berlin, pe 18 septembrie 2026. Demersul nu vizează redeschiderea procesului penal în care Zverev a fost acuzat de violență domestică, ci declarațiile făcute ulterior de sportiv despre rezultatul acelui dosar.

Disputa a pornit de la un interviu acordat publicației franceze L’Équipe, în iunie 2026, la o zi după ce germanul a câștigat primul său titlu de Grand Slam, la Roland Garros.

Întrebat despre controversele care au însoțit succesul său, Zverev a susținut că acuzațiile fostei partenere au fost demonstrate ca fiind false și că nevinovăția sa a fost dovedită.

Patea consideră că afirmațiile reprezintă o prezentare incorectă a rezultatului procedurilor judiciare și îi afectează reputația, deoarece lasă impresia că instanța a stabilit că aceasta a formulat acuzații nefondate.

Potrivit documentelor prezentate de publicația Bounces, avocații lui Patea i-au trimis lui Zverev trei notificări, pe 6, 11 și 25 august, solicitându-i să confirme declarațiile și să nu le mai repete. Potrivit reclamantei, nu au primit niciun răspuns.

Patea solicită instanței să îi interzică sportivului să mai facă afirmații similare și cere despăgubiri pentru prejudiciul de imagine pe care susține că l-a suferit.

Avocatul acesteia, Michael Scheele, a afirmat că demersul urmărește atât repararea prejudiciului, cât și prevenirea unor noi încălcări ale drepturilor clientei sale. El susține că declarațiile au avut un impact deosebit deoarece au fost publicate într-un ziar internațional și preluate ulterior de numeroase publicații din Germania.

Ce s-a întâmplat în procesul penal din 2024

Dosarul inițial a pornit de la un incident presupus petrecut în Berlin, în mai 2020. Brenda Patea l-a acuzat pe Alexander Zverev că ar fi împins-o de perete și ar fi strâns-o de gât în timpul unei dispute. Tenismenul a negat în mod constant acuzațiile.

În octombrie 2023, un tribunal din Berlin a emis un ordin penal prin care îi aplica sportivului o amendă de 450.000 de euro. Zverev a contestat decizia, iar procesul penal a început în mai 2024, în perioada în care acesta participa la Roland Garros.

Procedurile s-au încheiat în iunie 2024, înainte de pronunțarea unui verdict, după ce părțile au ajuns la o înțelegere. În cadrul acordului, Zverev a acceptat să plătească 200.000 de euro: 150.000 de euro către trezoreria statului german și 50.000 de euro către organizații caritabile.

Instanța a precizat atunci că închiderea procedurii nu reprezintă un verdict și nu constituie o decizie privind vinovăția sau nevinovăția jucătorului.

Cu toate acestea, Zverev a interpretat încheierea dosarului drept o confirmare a nevinovăției sale. La conferința de presă de după semifinala de la Roland Garros din 2024, germanul declarase că „asta înseamnă închiderea dosarului: nevinovăție” și că nu mai dorește să primească întrebări despre acest subiect.

Zverev, calificat în semifinalele ATP Finals

Disputa juridică se desfășoară în paralel cu participarea germanului la Turneul Campionilor – ATP Finals 2026, competiție găzduită la Torino între 15 și 22 noiembrie.

Zverev, cap de serie numărul unu și lider al clasamentului mondial, a obținut două victorii în faza grupelor. El l-a învins pe spaniolul Rafael Jódar cu 6-4, 6-4, apoi s-a impus în fața americanului Ben Shelton, scor 6-2, 7-6 (4), rezultat care i-a asigurat calificarea în semifinale înaintea ultimului meci din grupă.

Germanul este dublu câștigător al Turneului Campionilor, după succesele din 2018 și 2021.