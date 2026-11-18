Echipele calificate în sferturile de finală ale Ligii A din UEFA Nations League 2026/2027 sunt Belgia, Anglia, Franța, Germania, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia și Spania.

În grupa A1, Franța a încheiat pe primul loc, cu 13 puncte, urmată de Belgia, cu 12 puncte. Italia a ocupat poziția a treia, cu 10 puncte, și și-a asigurat menținerea în Liga A, în timp ce Turcia, fără niciun punct, a retrogradat direct în Liga B. În ultima etapă, Belgia a învins Italia cu 4-1, iar Franța a trecut de Turcia cu 2-1.

Grupa A2 a fost câștigată de Germania, cu 11 puncte, la egalitate cu Țările de Jos, clasată pe locul secund. Grecia a terminat tot cu 11 puncte, dar a ocupat poziția a treia la departajarea la golaveraj, în timp ce Serbia a încheiat pe ultimul loc, fără niciun punct. Germania a obținut calificarea în sferturi după victoria categorică, scor 5-0, în fața neerlandezilor, în ultima etapă. Grecia a învins Serbia cu 1-0. Serbia va disputa barajul pentru menținerea în primul eșalon.

În grupa A3, Anglia și Spania au încheiat la egalitate, cu câte 15 puncte, însă englezii au câștigat grupa. Cele două reprezentative au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale ultimei etape, Anglia impunându-se cu 3-2 chiar pe terenul Spaniei, campioana mondială en-titre. Croația a terminat pe locul al treilea, cu șase puncte, și va disputa barajul pentru menținerea în Liga A, în timp ce Cehia, fără niciun punct, a retrogradat direct în Liga B.

Haaland duce Norvegia în sferturile Nations League

Portugalia a câștigat grupa A4, cu 15 puncte, și va fi însoțită în sferturile de finală de Norvegia, care a acumulat nouă puncte. Norvegienii au învins Danemarca cu 3-2 în ultima etapă, după ce au revenit de la 0-2, Haaland marcând golul victoriei în prelungirile partidei, din penalty. Rezultatul a trimis Norvegia în sferturi în detrimentul Danemarcei. Danemarca a încheiat tot cu nouă puncte, dar pe locul al treilea, urmând să dispute barajul pentru menținerea în Liga A.

Portugalia a învins Țara Galilor cu 3-2, iar galezii au încheiat grupa pe ultimul loc și vor participa, la rândul lor, la baraj.

Patru naționale au promovat în Liga A

În Liga B, Elveția, Irlanda de Nord, Austria și Suedia au câștigat cele patru grupe și au obținut promovarea directă în primul eșalon.

Elveția a încheiat grupa B1 cu 16 puncte, Irlanda de Nord a câștigat grupa B2 cu 12 puncte, Austria a terminat pe primul loc în grupa B3, tot cu 12 puncte, iar Suedia a câștigat grupa B4 cu 14 puncte.

Echipele clasate pe locul secund, Slovenia, Ungaria, Republica Irlanda și Bosnia și Herțegovina, vor disputa barajele pentru promovarea în Liga A.

Naționala României a încheiat grupa B4 pe ultimul loc, cu trei puncte, după înfrângerea cu Bosnia și Herțegovina, scor 1-2, și va disputa barajul cu una dintre echipele clasate pe locul secund în grupele Ligii C, pentru a-și păstra locul în Liga B.

Albania, Muntenegru, Slovacia și Islanda au promovat în Liga B

În Liga C, câștigătoarele grupelor au fost Albania, Muntenegru, Slovacia și Islanda. Toate cele patru reprezentative au obținut promovarea directă în Liga B.

Albania a acumulat 15 puncte în grupa C1, Muntenegru a încheiat grupa C2 cu 16 puncte, Slovacia a câștigat grupa C3 cu 12 puncte, iar Islanda a terminat pe primul loc în grupa C4, cu 14 puncte.

Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia, ocupantele locurilor secunde, vor juca barajele pentru promovare împotriva echipelor clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B.

În Liga D, toate cele șase reprezentative participante au obținut promovarea în Liga C, ca urmare a sistemului special de promovare și retrogradare aplicat în această ediție. Malta, Andorra și Gibraltar au încheiat, în ordine, pe primele trei poziții în grupa D1, în timp ce Azerbaidjan, Lituania și Liechtenstein au ocupat primele trei locuri în grupa D2.

Tragerea la sorți are loc pe 20 noiembrie

Tragerea la sorți pentru sferturile de finală și barajele de promovare/retrogradare este programată vineri, 20 noiembrie, de la ora 13:00. Partidele din sferturile de finală ale Ligii A, precum și barajele dintre ligi, se vor disputa în perioada 25-30 martie 2027.

Turneul final, la care vor participa cele patru câștigătoare ale sferturilor de finală, este programat între 9 și 13 iunie 2027.