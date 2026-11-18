„Îmi merge bine, chiar bine”, spune acum Leandro Riedi. Jucătorul de 24 de ani a dezvăluit pe Instagram că a încercat să își ia viața pe 21 iunie 2024. Într-un interviu acordat publicației elvețiene 20 Minuten, a povestit ce a trăit de atunci încoace.

„21 iunie 2024, o zi pe care nu o voi uita niciodată. Ziua care mi-a schimbat viața pentru totdeauna”, așa își începea postarea. Spune că nu a scris-o pentru atenție sau milă, ci ca să arate cât de importantă este sănătatea mintală și că se poate ieși dintr-o perioadă foarte întunecată.

„Frica de frică”

Problemele au început la începutul lui 2023, cu tulburări de anxietate și atacuri de panică. Cel mai greu a fost în vara lui 2024, când uneori nici nu mai voia să iasă din casă. „Cel mai rău era frica de frică – sentimentul că nu o mai poți controla”, a povestit el.

Din afară, nu exista un motiv evident. Avea tenisul, călătoriile și oameni minunați în jur, iar tocmai asta îl făcea să se întrebe de ce se simte așa. „Doar pentru că cineva are succes sau pare să aibă totul nu înseamnă că îi merge automat bine.”

„Tenisul mi-a salvat viața”

Pe teren se putea concentra și putea uita de toate pentru câteva ore. De aceea a reușit uneori să joace bine chiar și în acea perioadă. Mai greu a fost după accidentarea la genunchi din toamna lui 2024, urmată de două operații. Atunci a pierdut locul care îi dădea sprijin.

L-au ajutat mama lui, fostul antrenor Yannik Steinegger și, mai ales, psihologii. La începutul lui 2025 a simțit pentru prima dată clar că lucrurile se îmbunătățesc.

În același an a obținut cel mai mare rezultat al carierei. Venit din calificări, de pe locul 435 mondial, a ajuns în optimile US Open. A fost cel mai slab clasat jucător care atinge această fază la un Grand Slam din 2002 încoace. Acolo a pierdut în fața lui Alex de Minaur. În 2020, Riedi câștigase la juniori proba de dublu de la Australian Open, alături de românul Nicholas David Ionel.

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Reacțiile la postarea lui au fost aproape toate pozitive. Doar câteva mesaje i-au reproșat că a făcut public ceva atât de privat sau i-au spus că e o slăbiciune. „Pentru mine nu este o slăbiciune să fii sincer și să accepți ajutor. Dimpotrivă, e nevoie de curaj.” Mesajul lui pentru ceilalți este să ceară sprijin, să aibă încredere în specialiști și să nu rămână singuri.

Acum se recuperează după o accidentare la încheietura mâinii stângi. Primul obiectiv ar putea fi calificările pentru Australian Open 2027. Anul viitor vrea să joace între 15 și 20 de turnee, iar pe termen lung țintește Top 100.