Vicecampioana mondială a dominat partida, în care adversarii au avut puține șanse să pună probleme formației pregătite de Lionel Scaloni. Costa Rica a evoluat fără portarul Keylor Navas, iar diferența de valoare dintre cele două echipe s-a reflectat pe tabelă încă din prima repriză. Julián Álvarez și Nico Paz au fost principalii protagoniști ai primelor 45 de minute, ambii reușind câte o dublă.

Cei doi au fost înlocuiți la pauză, după ce au contribuit decisiv la stabilirea scorului de 4-0.

Atacantul lui Atlético Madrid a confirmat forma bună din această perioadă. Álvarez a ajuns la 19 goluri în 64 de apariții pentru naționala Argentinei și a înscris de trei ori în cele două meciuri amicale disputate de reprezentativă în actuala fereastră internațională.

O prestație remarcată a avut și Nico Paz, care continuă să câștige teren în echipa vicecampioanei mondiale. Mijlocașul a demonstrat din nou calități tehnice și maturitate în joc, iar al doilea său gol a fost unul spectaculos. După ce a trecut de mai mulți adversari, Paz a înscris cu un șut puternic cu piciorul drept, deși acesta nu este piciorul său preferat.

Fotbalistul a ajuns astfel la cinci goluri marcate pentru Argentina după Cupa Mondială, după reușitele din partidele cu Bolivia, Burkina Faso și Benin.

Prima repriză a adus și alte momente importante pentru gazde. Prestianni a trimis mingea în bară, iar portarul Emiliano Martínez a intervenit salvator într-o fază în care Argentina conducea cu 1-0.

Mastantuono impresionează după pauză

După pauză, Scaloni a schimbat mai mulți jucători, iar intrarea lui Franco Mastantuono a adus un nou impuls ofensiv. Fotbalistul împrumutat de Real Madrid la Fiorentina a avut nevoie de numai trei minute pentru a marca, după o acțiune bună pe partea dreaptă, ducând scorul la 5-0.

Alexis Mac Allister a înscris ulterior pentru 6-0, înainte ca Mastantuono să puncteze din nou în ultimele minute ale partidei, stabilind scorul final, 7-0. Astfel, tânărul jucător a încheiat meciul cu două goluri, confirmând prestația bună din repriza secundă.

În minutul 71, Giuliano Simeone a intrat pe teren în locul lui Prestianni, într-o repriză în care selecționerul argentinian a acordat minute mai multor jucători.

Victoria reprezintă un răspuns încurajator pentru Argentina după înfrângerea suferită în fața Uruguayului, scor 1-2, în precedentul amical. Echipa lui Scaloni încearcă să își consolideze formula de joc într-o perioadă de tranziție după retragerea căpitanului Lionel Messi.