Lionel Messi, la despărțirea de naționala Argentinei: Sunt recunoscător pentru tot ceea ce am trăit

Lionel Messi și-a respectat statutul până la final. A disputat toate cele 90 de minute cu Benin și a contribuit la toate cele trei goluri ale Argentinei, marcând din penalty și oferind două pase decisive în victoria cu 3-0.

„Adevărul este că este greu să spun ceva astăzi. Sunt foarte multe emoții, îmi trec multe lucruri prin minte. Evident, primul lucru la care mă gândesc este tatăl meu (n.r.: Jorge Messi a murit la 68 de ani, în 8 august, după o perioadă îndelungată de boală)”, și-a început Messi discursul.

Argentinianul a mulțumit apoi tuturor celor care l-au susținut de-a lungul carierei.

„A fost o mândrie foarte mare pentru mine să apăr acest tricou mai bine de 20 de ani. Chiar și în cele mai grele momente pe care le-am trăit, nu am încetat niciodată să lupt, să dau totul și să vreau să fiu aici”, a spus el.

Messi a recunoscut că despărțirea este foarte dureroasă și că și-ar fi dorit ca legătura cu naționala să continue.

„Faptul că nu voi mai veni va fi o durere foarte mare. Vă jur că mi-ar plăcea să vin toată viața, pentru că să joci pentru naționala Argentinei este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla”, a afirmat căpitanul.

„Simt că este momentul”

El a explicat însă că simte că a venit momentul retragerii din fotbalul internațional.

„Deși aș vrea să fiu aici toată viața, simt că este momentul. Ultimul Mondial a fost deja prea mult, pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat. Ne-am împlinit visul meu și al întregii țări de a deveni din nou campioni mondiali”, a spus Messi.

Referindu-se la înfrângerea cu Spania din finala Cupei Mondiale, el a respins ideea că Argentina ar fi cedat din alte motive decât cele sportive. Messi a spus că semifinala cu Anglia a reprezentat un efort fizic și emoțional foarte mare, iar echipa a ajuns în finală „la limită”, dar a dat totul, ca de fiecare dată.

Mulțumiri colegilor de la națională

Messi le-a mulțumit și colegilor alături de care a câștigat cele mai importante trofee din istoria recentă a Argentinei.

„De fiecare dată când intram pe teren, știam că putem concura de la egal la egal cu oricine. Simțeam că am alături de mine niște războinici, oameni dispuși să lase absolut totul pe teren. Dar acest drum nu a însemnat doar 2022 sau ultima Cupă Mondială. Atât de mulți colegi au luptat alături de mine pentru acest tricou cu mult înainte să devenim, în cele din urmă, campioni mondiali. Să nu vă îndoiți niciodată de cât de mult a luptat și a dat fiecare dintre ei pentru Argentina. A fost o mândrie enormă să împart cu ei momentele din teren și din afara lui”, a spus el.

Un alt moment important al discursului a fost mesajul adresat suporterilor. Messi a rememorat meciurile disputate în toate colțurile Argentinei și sprijinul primit la turneele internaționale.

„Am avut norocul să merg în toată țara, să joc peste tot și să primesc mereu o dragoste enormă, de la început până la sfârșit. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce am trăit”, a spus Messi.

El a subliniat că fanii argentinieni au fost alături de echipă peste tot în lume: „Suntem gazde peste tot, iar noi am simțit asta”.

Stadionul Monumental, punct de referință

Messi a legat despărțirea de una dintre cele mai fericite amintiri ale sale pe Monumental: primul meci disputat de Argentina pe teren propriu după câștigarea Cupei Mondiale din 2022.

„Aici am trăit una dintre cele mai fericite zile din cariera mea, când am revenit să jucăm primul meci după Mondial, după ce deveniserăm campioni. Ziua aceea nu o voi uita niciodată. Totul a fost minunat. Ceea ce am trăit peste tot, alături de familia mea, a fost ceva spectaculos. Astăzi, din nou aici, probabil că trebuie să trăiesc cea mai tristă zi din cariera mea, pentru că îmi iau rămas-bun de la națională și de la voi. O să-mi fie foarte dor să apăr culorile țării mele”, a spus el.

Messi a transmis și un ultim mesaj generației care va continua fără el.

„S-a demonstrat mai mult decât suficient că atunci când suntem uniți, suntem mai puternici decât oricine și putem depăși orice. Vor veni, cu siguranță, momente grele, iar atunci trebuie să fim mai alături unii de alții ca niciodată”, a afirmat căpitanul.

În final, Messi a glumit: „Vorbesc mai mult ca niciodată. Nu vreau să plec de aici, nu vreau să părăsesc acest teren”.

Apoi a încheiat printr-un mesaj simplu pentru publicul argentinian.

„Vreau doar să vă spun că vă iubesc, o să-mi fie dor de voi și îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt argentinian. Sunt mândru că sunt argentinian și că mi-am îndeplinit visul alături de voi. Vă mulțumesc, vă iubesc”, a încheiat Messi.

Decizia retragerii

Lionel Messi și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional pe 31 august 2026, la câteva săptămâni după finala Cupei Mondiale pierdută de Argentina în fața Spaniei. Federația argentiniană de fotbal a decis apoi, la inițiativa selecționerului Lionel Scaloni și a președintelui Claudio Tapia, să-l convoace pentru un ultim meci în Argentina, pentru ca atacantul să aibă parte de o despărțire în fața propriilor suporteri.

De asemenea, la meciul cu Benin a evoluat pentru ultima dată și Nicolas Otamendi, retras de la echipa națională după Cupa Mondială 2026.

Messi își încheie cariera la naționala Argentinei după 208 selecții, cu 126 de goluri și 70 de pase decisive.