La doar trei săptămâni după incidentul dintre cei doi piloți de la Marele Premiu al Mexicului, Charles Leclerc și Lewis Hamilton au fost implicați într-o nouă coliziune, de această dată pe circuitul din Las Vegas.

Cei doi se luptau pentru locul al șaselea când Leclerc a încercat să-l depășească pe Hamilton pe interiorul unei șicane, într-un spațiu insuficient. Pilotul monegasc a acroșat roata din stânga spate, a mașinii britanicului, răsucindu-l pe circuit.

„Nu poți compromite ceva atunci când oamenii muncesc pentru tine”

„Am primit foarte prost coliziunea, chiar mai rău decât în ​​Mexic, pentru că îi avertizasem. Am avut o discuție clară în Mexic și am reiterat mesajul astăzi, în timpul cursei. I-am spus clar lui Charles să se gândească la echipă atunci când se afla în spatele lui Lewis. Nu a ascultat și cred că aceasta este o eroare profesională”, a spus Fred Vasseur, după cursă, potrivit Le Figaro.

Vasseur a subliniat că incidentul este cu atât mai greu de acceptat cu cât Ferrari avea un ritm competitiv și putea obține un rezultat mult mai bun.

„Cu toții depunem o cantitate uriașă de energie, cu toții facem sacrificii enorme, iar aici am compromis un rezultat care ar fi putut fi bun, întrucât ritmul era destul de bun. Dar, indiferent de rezultat, nu poți compromite ceva atunci când oamenii muncesc pentru tine; așadar, îmi mențin punctul de vedere, este absolut inacceptabil”, a mai spus directorul echipei din Maranello.

Leclerc își asumă vina

Charles Leclerc și-a recunoscut responsabilitatea pentru incident. „Dacă primesc o penalizare de zece secunde, înseamnă că este meritată, pentru că am greșit, pur și simplu. Va trebui să revăd faza. Din mașină am avut o altă părere, dar voi analiza ce anume am făcut greșit”, a spus pilotul.

Deși a trecut linia de sosire pe poziția a șasea, Leclerc a primit o penalizare de zece secunde și a coborât până pe locul 10. De cealaltă parte, Lewis Hamilton, care ar fi putut lupta chiar pentru un loc pe podium, a încheiat cursa abia pe poziția a șaptea.