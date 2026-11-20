Italianul Kimi Antonelli, de la Mercedes, care și-a asigurat deja titlul mondial, va fi penalizat cu cinci poziții, după ce echipa a decis să monteze al șaselea motor cu ardere internă din acest sezon.

Regulamentul permite utilizarea a patru astfel de motoare, inclusiv unitatea suplimentară acordată pentru campionatul din 2026.

Antonelli a mai primit o penalizare de 10 poziții la Marele Premiu al Italiei, de la Monza, după montarea celui de-al cincilea motor.

Mercedes a instalat pe monopostul italianului și un turbocompresor nou, însă această componentă se încadrează în limita regulamentară de patru unități pe sezon. Prin urmare, turbocompresorul nu contribuie la penalizarea pilotului.

Pilot Haas, sancționat cu 35 de poziții pe grilă

Cea mai drastică sancțiune îl vizează pe britanicul Oliver Bearman, pilotul echipei Haas, care va trebui să plece din spatele grilei, după ce monopostul său a primit mai multe componente noi ce depășesc alocările permise pentru sezonul 2026.

Bearman se confruntă cu o situație mult mai complicată. Haas a montat pe monopostul său al cincilea motor cu ardere internă, al cincilea turbocompresor, al cincilea set de evacuare și al cincilea generator MGU-K. Toate aceste componente depășesc limitele admise.

În cazul sistemului MGU-K, Bearman depășise deja anterior alocarea regulamentară, astfel încât noua înlocuire atrage o penalizare suplimentară de cinci poziții. Pentru motor, turbocompresor și sistemul de evacuare, prima depășire a limitei atrage câte 10 poziții de penalizare.

Astfel, sancțiunile cumulate ajung la 35 de poziții, ceea ce îl obligă pe pilotul britanic să înceapă cursa de la coada grilei. Haas a înlocuit și o componentă auxiliară a unității de propulsie (PU-ANC), însă aceasta se află încă în limita celor șase unități permise în actualul sezon și nu atrage o sancțiune suplimentară.

La Aston Martin, Lance Stroll va pierde 10 poziții pe grila de start. Monopostul canadianului va utiliza a noua unitate de stocare a energiei (ES) și a opta unitate de electronică de control (PU-CE), ambele peste limitele regulamentare. Fiecare dintre cele două înlocuiri atrage o penalizare de cinci poziții, rezultând o retrogradare totală de 10 locuri.

Piastri și Sainz, de asemenea retrogradați pe grilă

Cei trei piloți se alătură lui Oscar Piastri și Carlos Sainz pe lista competitorilor penalizați la Las Vegas. Pilotul McLaren va pierde 10 poziții după montarea celui de-al cincilea motor cu ardere internă, în timp ce spaniolul de la Williams va fi retrogradat tot cu 10 locuri, după instalarea celui de-al cincilea turbocompresor al sezonului.

Potrivit regulamentului sportiv al FIA, prima depășire a alocării pentru fiecare categorie de componente este sancționată cu 10 poziții pe grila de start, iar înlocuirile suplimentare din aceeași categorie atrag penalizări de câte cinci poziții. Sancțiunile sunt cumulative, iar depășirea pragului de 15 locuri duce la startul din spatele grilei.

Marele Premiu al Las Vegasului reprezintă a 21-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2026. Calificările sunt programate sâmbătă dimineață, de la ora 6:00, iar cursa urmează să înceapă tot de la ora 6:00, duminică.