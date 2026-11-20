Suma atribuită lui Messi reprezintă compensația garantată pentru activitatea sportivă și nu include veniturile comerciale sau alte beneficii asociate contractului său.

În total, cinci jucători au ajuns la venituri garantate de peste 10 milioane de dolari pe an, iar 150 de fotbaliști din campionat depășesc pragul de un milion de dolari.

După Messi, în clasamentul celor mai bine remunerați jucători se află polonezul Robert Lewandowski, transferat la Chicago Fire, cu 19,51 milioane de dolari.

Francezul Antoine Griezmann, de la Orlando City, este al treilea, cu 13,94 milioane, urmat de sud-coreeanul Son Heung-Min, de la Los Angeles FC, cu 11,25 milioane. Elvețianul Breel Embolo, de la Atlanta United, are un salariu de 10,81 milioane de dolari.

Potrivit datelor publicate, compensația garantată medie din MLS a ajuns la 746.936 de dolari, în creștere cu 18% față de octombrie 2025. Salariul median este de 360.042 de dolari, cu 6,4% peste nivelul înregistrat în urmă cu un an.

Inter Miami, buget salarial record în MLS

Inter Miami conduce detașat și clasamentul cheltuielilor cu lotul, cu un total de 59,37 milioane de dolari, sumă record pentru ligă și de peste două ori mai mare decât bugetul salarial al majorității cluburilor.

Chicago Fire ocupă poziția a doua, cu 41,29 milioane de dolari, urmată de Atlanta United, cu 38,35 milioane, LA Galaxy, cu 34,91 milioane, și Los Angeles FC, cu 32,91 milioane.

La polul opus se află Philadelphia Union, cu 12,64 milioane de dolari.

Doi jucători români, peste un milion de dolari fiecare

În ceea ce îi privește pe fotbaliștii români, cea mai mare sumă din datele salariale actualizate este cea a atacantului Louis Munteanu, legitimat la D.C. United. Acesta are o compensație garantată de 1.570.100 de dolari pentru 2026, în condițiile în care salariul de bază este de 1,19 milioane de dolari.

Munteanu a fost transferat de la CFR Cluj în ianuarie și a semnat un contract în postura de „Designated Player”, statut rezervat jucătorilor care beneficiază de condiții salariale speciale în sistemul MLS. În sezonul regulat 2026, românul a marcat de șase ori și a oferit trei pase decisive în 21 de apariții.

Un alt român care depășește pragul de un milion de dolari este mijlocașul Alexandru Mățan, transferat în vara acestui an la St. Louis CITY SC. El figurează cu o compensație garantată de 1.125.000 de dolari. În cele 13 apariții din sezonul regulat 2026, Mățan a oferit șase pase decisive.

În rândul jucătorilor tineri cu origini românești, Ștefan Chirilă, mijlocaș la FC Cincinnati, figurează cu o compensație garantată de 128.180 de dolari. La Real Salt Lake, Luca Moisă, fotbalist cu cetățenie română și americană, este înregistrat cu 113.400 de dolari. Chirilă a fost convocat la reprezentativele de juniori ale României, în timp ce Moisă a evoluat pentru naționalele de tineret ale Statelor Unite.

Datele generale ale MLSPA au ca reper 9 octombrie 2026, iar compensațiile jucătorilor transferați în perioada de vară au fost calculate prin anualizare.